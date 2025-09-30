Doble asesinato en Mocache: hermanos baleados fueron identificados en Quevedo

Los cuerpos de Moisés y Víctor Jiménez, de 28 y 24 años, fueron hallados baleados el lunes en el recinto Alejo Lascano, Mocache, y velados en Quevedo.

Hermanos atacados con armas de fuego

La madrugada del lunes 29 de septiembre, pobladores del recinto Alejo Lascano, en Mocache, escucharon múltiples detonaciones cerca de las 03h00. Al amanecer, alrededor de las 07h00, trabajadores que se dirigían a sus labores encontraron los cuerpos de dos hombres tendidos en la vía.

Las víctimas son: Moisés y Víctor Jiménez, de 28 y 24 años. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los jóvenes resultaron atacados con un fusil calibre 5.56 y una pistola 9 milímetros.

Tras el levantamiento, los cadáveres resultaron trasladados a la morgue de Quevedo, donde familiares acudieron para identificarlos. Posteriormente, sus restos fueron velados en el sector 17 de Marzo de la parroquia Guayacán.

Hipótesis en investigación

Aunque el doble crimen sigue sin esclarecerse, vecinos relataron que días antes los hermanos habrían estado desaparecidos, lo que abre la posibilidad de un presunto secuestro. Sin embargo, otra versión indica que los jóvenes viajaron desde Quevedo hacia Mocache para asistir a un familiar cuyo vehículo presentó fallas mecánicas.

Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) recogen testimonios para reconstruir la cronología del caso. No se ha confirmado todavía si los hermanos tenían relación con actividades ilícitas o si fueron víctimas circunstanciales de la violencia criminal.

Quevedo bajo el impacto de la violencia

El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en Quevedo y cantones cercanos durante 2025.

En Quevedo, los asesinatos por armas de fuego han tenido un repunte preocupante. La utilización de fusiles y armas de alto calibre evidencia un patrón vinculado a disputas entre organizaciones delictivas. Estos crímenes buscan enviar mensajes de poder y control territorial.

Autoridades buscan frenar el crimen organizado

La Policía Nacional reforzó los operativos en Mocache y Quevedo tras el hallazgo de los hermanos Jiménez. La Dinased trabaja en conjunto con Fiscalía para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El uso de fusiles preocupa a las autoridades, que advierten un incremento en la circulación de armamento de guerra en zonas urbanas y rurales.

El crimen de Moisés y Víctor Jiménez refleja la violencia extrema que afecta a jóvenes en edad productiva.

Mientras tanto, el recuerdo de los hermanos baleados permanece como un nuevo símbolo de la crisis de seguridad en Quevedo y sus cantones vecinos (31).