Detuvieron a dos ciudadanos por uso de un certificado falso para matricular un carro en Manta

La Policía detuvo a Luis Alberto Y. T., y José Luis H. P., la mañana del martes 7 de octubre de 2025 en la Dirección de Matriculación de la Empresa Pública de Movilidad de Manta, Ecuador. La detención se registró durante un trámite de placas vehiculares con un certificado falso.

El hecho se detectó al verificar un Certificado de Aprobación de Revisión Técnica Vehicular (RTV). El certificado presuntamente falsificado, que no registraba en el sistema oficial y presentaba irregularidades físicas.

Todo en un intento de evadir controles vehiculares por 100 dólares, según confesión del implicado principal.

La detención

La intervención ocurrió alrededor de las 09:00 en el módulo 9 de la Dirección de Matriculación, un área clave de la Empresa Pública de Movilidad de Manta (EPMM). En esta entidad municipal responsable de más de 15.000 trámites anuales en matriculación y revisiones técnicas en la provincia de Manabí.

El ciudadano de 52 años, Luis Alberto Y. T., se presentó con documentos del vehículo para obtener placas, pero el personal policial, en una verificación rutinaria integrada desde la intervención de la agencia en julio de 2025, identificó anomalías en el certificado RTV. El número de serie 0003952 no coincidía con emisiones registradas, y el papel mostraba inconsistencias en impresión y sellos.

Esta detección evitó la aprobación del trámite y activó el protocolo de investigación inmediata.

Confesión de los detenidos

El aprehendido confesó que José Luis H. P., lo contactó días antes en los exteriores de la dirección, ofreciendo agilizar el proceso por 100 dólares. El detenido Y. T., entregó la matrícula original y documentos del vehículo, recibiendo a cambio el certificado falsificado. El certificado simulaba una revisión técnica aprobada por la agencia local.

Personal policial rastreó a H. P., quien fue detenido en una vivienda cercana, donde se incautaron dos celulares con mensajes relacionados al esquema. La matrícula original del vehículo, un sedán de placa no revelada por presunción de inocencia, también fue retenida como evidencia.

Procedimiento policial y declaraciones oficiales

La Policía Nacional, que asumió control operativo de la EPMM el 10 de julio de 2025. Tras una intervención por infiltración del crimen organizado, coordinó la aprehensión con la Fiscalía Provincial de Manabí.

Ambos hombres, de nacionalidad ecuatoriana y edades entre 45 y 55 años, permanecen en detención preventiva en la Zona 4 de la Policía en Manta, a la espera de audiencia de formulación de cargos prevista para las próximas 48 horas.



La Fiscalía invoca el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por falsificación de documentos públicos, con penas de 3 a 5 años de prisión, agravadas si se vincula a redes de corrupción vial. (27)