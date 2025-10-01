COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Descubren escondite de autopartes de vehículos en Quinindé durante operativo sorpresa

Agentes de la Policía Judicial de La Concordia hallaron autopartes de vehículos en Quinindé, Esmeraldas y entregaron el procedimiento a la PJ de esa jurisdicción.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Descubren escondite de autopartes de vehículos en Quinindé durante operativo sorpresa
Descubren escondite de autopartes de vehículos en Quinindé durante operativo sorpresa
Descubren escondite de autopartes de vehículos en Quinindé durante operativo sorpresa
Descubren escondite de autopartes de vehículos en Quinindé durante operativo sorpresa

Redacción

Redacción ED.

La Policía Judicial de La Concordia decomisó autopartes de vehículos la tarde del 29 de septiembre de 2025 en una plantación de palma en Quinindé, Esmeraldas. Tras confirmar la ubicación, la competencia pasó a la Policía Judicial de Quinindé, por corresponder a su jurisdicción.

Hallazgo en operativo

El operativo se ejecutó a las 16h00, en el marco de los operativos que busca recuperar automotores robados y desarticular estructuras criminales.

Los uniformados llegaron a la parroquia Monterrey en La Concordia. Allí encontraron un furgón, un cajón de madera y dos plataformas metálicas.

En ese espacio habrían desarmado al menos cuatro camiones pesados para luego trasladar y comercializar sus piezas. La evidencia apuntaba a un lugar destinado a la manipulación ilegal de autopartes de vehículos.

Cambio de jurisdicción a Quinindé

Aunque el hallazgo inicial lo realizaron agentes de La Concordia, el terreno pertenece a la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé. Por esta razón, la Policía Judicial de La Concordia coordinó de inmediato con sus pares de Quinindé.

El procedimiento pasó formalmente a esa unidad para continuar con la investigación y asegurar la legalidad procesal. Las autoridades destacaron que la cooperación interinstitucional es clave para combatir a las bandas que operan en zonas limítrofes.

Los indicios quedaron bajo cadena de custodia y que se mantiene abierta una línea de investigación para identificar a los responsables.

Autopartes de vehículos: un delito en expansión

El robo y desmantelamiento de automotores constituye una problemática creciente en Ecuador.

Las organizaciones criminales suelen desarmar los automotores en lugares apartados, como fincas o plantaciones, para luego vender las piezas en talleres clandestinos. Las autopartes de vehículos resultan más difíciles de rastrear que un automotor completo, lo que favorece el negocio ilícito.

Constantemente se ejecutan operativos similares en distintas provincias, aunque los decomisos solo representan una fracción de las pérdidas reportadas por las víctimas.

Autoridades refuerzan controles

El operativo bajo el cual se desarrolló este hallazgo, ha permitido la incautación de varios automotores con series alfanuméricas adulteradas, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.

En el caso de Quinindé, los indicios hallados —un furgón, un cajón de madera y dos plataformas— constituyen pruebas fundamentales para rastrear la red criminal detrás del desmantelamiento de camiones.

La Policía continuará con los patrullajes focalizados en sectores rurales, donde con frecuencia aparecen bodegas clandestinas de piezas automotrices (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil tendrá su primer Starbucks en 2026: conoce los detalles de la expansión

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO