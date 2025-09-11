Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

La Policía Nacional confirmó este miércoles, 10 de septiembre de 2025, que el violento ataque ocurrido la tarde del martes sobre la vía Naranjal – Santa Rosa de Flandes (Guayas, Ecuador) no obedeció a un robo: Pedro Agustín Lara Palacios (41 años), presidente de la Asociación de Cangrejeros de El Salvador, y su esposa Doris Maryuri Guzmán Domínguez fueron asesinados mientras circulaban en motocicleta, y objetos personales, celulares y la moto quedaron en el sitio del crimen.

Indicios alejan la hipótesis de robo

Las investigaciones revelaron que las pertenencias de la pareja —incluidos sus celulares y la motocicleta— quedaron sin alteraciones en el lugar del ataque, lo que llevó a la Policía a descartar el robo como móvil del crimen. Este hallazgo sugiere que el ataque podría haber sido selectivo y planificado.

Posible vínculo con extorsión

Algunas versiones de allegados indican que el doble homicidio podría estar relacionado con casos de extorsión, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente esa línea investigativa. Por ahora, se analiza si se trató de un crimen dirigido contra Lara, por su rol como líder gremial, u otro vínculo específico.

Hallazgo y examen forense en Naranjal

El cuerpo de Guzmán fue hallado junto a la motocicleta sobre la vía, mientras que el de Lara apareció en un canal de una bananera, después de perderse su pista al momento del ataque. Durante la autopsia, realizada por el médico legista Fidel Peñaranda, se determinó que Guzmán recibió cuatro disparos, mientras que Lara fue alcanzado por cinco proyectiles.

Contexto y antecedentes en la región

Esta tragedia ocurre en una región donde el crimen organizado y posibles ajustes de cuentas han marcado casos recientes, aunque en este caso específico no hay evidencia pública de que la víctima participara en ilícitos. El hecho ha generado conmoción local por su violencia y la aparente intencionalidad del ataque.

Investigación y próximos pasos

Las autoridades mantienen la escena activamente asegurada mientras continúan las pesquisas con testimonios, posibles cámaras de vigilancia y análisis forense. Se ha establecido comunicación con el consulado colombiano y se revisan antecedentes personales y gremiales de Lara para esclarecer el móvil del asesinato. (12)