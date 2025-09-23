Cuerpo incinerado hallado hace un mes en Portoviejo sigue sin identificar

El cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida e incinerado en un vehículo quemado en el sitio Mejía, Picoazá, Portoviejo, Manabí, Ecuador, está a la espera de su identificación para esclarecer un presunto homicidio que la Policía investiga con análisis de ADN y rayos X.

La noche del viernes 22 de agosto de 2025, un olor acre alertó a los moradores del sitio Mejía, en la parroquia Picoazá, en Portoviejo. Cerca del nuevo cementerio, en una vía oscura de tercer orden, un vehículo rojo envuelto en llamas llamó la atención. Al acercarse, transeúntes descubrieron un cuerpo incinerado en el maletero. La llamada al ECU-911 movilizó a la Policía Nacional, que confirmó el hallazgo de un hombre irreconocible por quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Agentes de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acordonaron la escena. El vehículo, reducido a cenizas con chasis y motor dañados, imposibilitó leer su numeración. Una grúa trasladó los restos a los patios de la Policía Judicial en Portoviejo. La Fiscalía ordenó llevar el cuerpo al Centro Forense de Manta para autopsia y pruebas de ADN.

Un mes después, el 23 de septiembre de 2025, el cuerpo fue trasladado a Santo Domingo para análisis de rayos X, buscando proyectiles que indiquen si la víctima murió baleada antes del incendio. La falta de cámaras públicas en Mejía complica la investigación, pero se revisan grabaciones privadas de fincas cercanas.

Investigación en curso de cuerpo incinerado

La autopsia inicial no identificó a la víctima debido a las quemaduras severas. Las pruebas de ADN, en proceso, son clave para confirmar su identidad. Varias personas han acudido al centro forense de Manta, pero esperan resultados oficiales. La Policía evita divulgar posibles identidades para no entorpecer la pesquisa.

Un oficial de Dinased, que pidió anonimato, afirmó: “El fuego destruyó evidencias, pero los rayos X y ADN nos darán pistas”. La hipótesis preliminar sugiere un ataque con arma de fuego seguido de incineración para ocultar el crimen. No hay sospechosos identificados.

Un vecino relató: “El olor y las llamas nos asustaron; nunca vimos algo así en Mejía”. La comunidad, atemorizada, pide más patrullajes en la zona rural.

Violencia en Manabí

Manabí enfrenta una escalada de crímenes violentos. En 2025, la provincia registró 874 muertes violentas hasta el 16 de septiembre, un 53% más que en 2024, según el Ministerio del Interior. Portoviejo suma 245 homicidios, superado por Manta (369) pero por encima de Sucre (57).

Casos similares han marcado la región. En junio de 2025, un cuerpo fue hallado en un vehículo quemado en Manta, vinculado a ajustes de cuentas por microtráfico. El 94% de homicidios nacionales en 2025 se liga a crimen organizado, según el Ejecutivo.

Picoazá, área semiurbana, es vulnerable por su aislamiento y falta de vigilancia. La ausencia de cámaras públicas, reportada por el ECU-911, dificulta investigaciones.

Esfuerzos policiales y desafíos

Dinased analiza el vehículo calcinado en busca de rastros químicos. Las grabaciones privadas, si existen, podrían revelar movimientos previos. La Fiscalía prioriza el caso, pero la identificación depende de pruebas forenses avanzadas.

Familiares de posibles víctimas aguardan resultados de ADN en silencio. La comunidad de Mejía, conmocionada, teme represalias. “Esto parece una película de terror; queremos seguridad”, dijo en su momento un morador.

Impacto en Picoazá

Mejía, con caminos oscuros y fincas dispersas, es un blanco fácil para crímenes. En 2025, 30% de homicidios en Portoviejo ocurren en parroquias rurales, según datos policiales. La incineración sugiere planificación, común en disputas de bandas criminales.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 10% con vehículos quemados. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica controles rurales.

Mientras el ADN y rayos X buscan respuestas, Mejía espera justicia para un hombre sin rostro, víctima de la violencia que azota Manabí. (22)