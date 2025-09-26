Cuenca: hombre recibe la pena máxima tras violar a una mujer en su vivienda

El Tribunal Penal de Azuay condenó este 26 de septiembre de 2025 a Carlos Antonio R. a veintinueve años y cuatro meses de prisión. Esto, tras hallarlo culpable de la violación de una mujer de 35 años en Cuenca, ocurrida en octubre de 2020.

El ataque en el Centro Histórico de Cuenca

La agresión se registró el 17 de octubre de 2020 en una vivienda del Centro Histórico. La víctima se encontraba en compañía de su pareja y un amigo cuando llegó el hoy sentenciado, quien insistió en permanecer con el grupo.

Horas más tarde, mientras los acompañantes dormían, la mujer pidió al hombre que se retirara. Sin embargo, él se quedó en el domicilio, ingresó a su habitación y la violentó sexualmente. La víctima logró apartarlo y reclamarle, momento en que su hija adolescente escuchó la discusión y acudió al lugar.

La joven, de 13 años, persiguió al agresor tras su huida y, con ayuda de guardias privados, logró que fuera retenido y entregado a la Policía Nacional.

Juicio y pruebas presentadas

Durante el proceso judicial, la Fiscalía incorporó el testimonio anticipado de la víctima, así como las declaraciones de su hija, su pareja y el agente que realizó la aprehensión. También se presentaron peritajes médico-ginecológicos, psicológicos y de trabajo social que confirmaron la agresión.

El Tribunal determinó que existían suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal de Carlos Antonio R. y dictar la pena máxima agravada contemplada por la ley.

Además, se dispuso el pago de 1.000 dólares a la víctima como reparación integral y la garantía de acceso a atención psicológica especializada.

Información jurídica del caso

La violación está tipificada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una sanción de 19 a 22 años de prisión. Sin embargo, en este caso se aplicó la circunstancia agravante de conocer a la víctima con anterioridad, prevista en el artículo 48, numeral 9 del mismo cuerpo legal.

Por esta razón, la pena se incrementó en un tercio, alcanzando los 29 años y 4 meses de privación de libertad.

Cuenca y los índices de violencia sexual

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de la violencia sexual en Cuenca y en la provincia de Azuay. Organizaciones de defensa de derechos de la mujer han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, así como garantizar acompañamiento integral a las víctimas de delitos sexuales.

Reacciones y llamado social

Colectivos locales expresaron que la sentencia en Cuenca envía un mensaje claro de sanción frente a delitos de esta gravedad, aunque recalcaron que el acceso a la justicia sigue siendo limitado para muchas víctimas (31).