Condenan a hombre por violación reiterada de su sobrina de 12 años en Echeandía, Bolívar.

El Tribunal de Garantías Penales de Bolívar sentenció a Darwin David R. M., de 34 años, a prisión por violar en cinco ocasiones a su sobrina de 12 años. Ocurrió en una vivienda arrendada en Echeandía, provincia de Bolívar, Ecuador, entre enero y febrero de 2023, tras una denuncia de la madre. La Fiscalía presentó pruebas contundentes.

Estas incluyeron el testimonio anticipado de la víctima, pericias médicas y psicológicas, además de una multa de 800 salarios básicos unificados y reparación integral.

Los hechos ocurrieron en enero de 2023 en una vivienda arrendada en el cantón Echeandía, una localidad rural de la provincia de Bolívar. Darwin David R. M., tío materno de la víctima, aprovechó su cercanía familiar y la confianza del hogar para perpetrar al menos cinco agresiones sexuales contra su sobrina menor de 12 años. La madre, al notar cambios en el comportamiento de su hija, confrontó a la adolescente. Ella reveló los abusos, lo que llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía el 9 de febrero de 2023.

Audiencia de juicio

El fiscal de la causa, en su alegato de apertura en la audiencia del 17 de septiembre de 2025, detalló que los ataques ocurrieron en el domicilio familiar. Un espacio donde la menor debía sentirse segura. La investigación determinó que el agresor actuó en ausencia de la madre. Esto porque la mujer trabajaba como comerciante informal, dejando a la sobrina del agresor bajo el cuidado de familiares.

La repetición de los abusos, en un lapso de semanas, agravó el trauma de la víctima, según las pericias presentadas. La denuncia desencadenó un operativo policial coordinado por la Fiscalía, que resultó en la detención de Darwin David R. M., el 10 de febrero de 2023 en Echeandía, tras un allanamiento en su domicilio.

El peso de la evidencia

En la audiencia de juicio, celebrada en el Complejo Judicial de Bolívar el 17 de septiembre de 2025, la Fiscalía presentó una robusta carga probatoria que demostró la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado. Entre las pruebas destacaron. Testimonio anticipado de la víctima. Recogido bajo estrictos protocolos para evitar revictimización, la menor identificó a su tío como el agresor. Ella describió su apariencia física y detalles de los ataques, lo que permitió corroborar su relato con otros indicios.

El Tribunal valoró estas pruebas, concluyendo que Darwin David R. M., era responsable directo del delito de violación a su sobrina. Delito tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 19 a 22 años de prisión para casos agravados por la edad de la víctima y el vínculo familiar.

La sentencia, aún pendiente de notificación escrita, incluye la pena privativa de libertad, una multa de 800 salarios básicos unificados (aproximadamente 368.000 dólares, basado en el salario básico de 2025 de 460 dólares) y una reparación integral cuyo monto se detallará posteriormente.

Contexto de la violencia sexual en Ecuador