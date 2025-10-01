Condenados en Santo Domingo: tres sentenciados por robo y secuestro a un conductor

Tres hombres fueron sentenciados este 1 de octubre de 2025 en Santo Domingo de los Tsáchilas por un violento robo y secuestro ocurrido el 25 de enero de este año. El Tribunal Penal declaró culpables a Javier D., John C. y Carlos M., tras acoger las pruebas presentadas por Fiscalía.

Robo planificado y secuestro de un conductor

El caso inició la madrugada del 25 de enero en la vía rural Puerto Limón–Luz de América. Los tres procesados contrataron un viaje en una aplicación de transporte desde Ambato hasta Santo Domingo.

Al llegar a la cooperativa Plan de Vivienda Municipal, los acusados ejecutaron el ataque. Javier D. intimidó al conductor con un arma de fuego, mientras sus cómplices lo agredieron físicamente para despojarlo de dinero, un reloj y un teléfono celular.

Luego lo trasladaron por la fuerza a un inmueble, donde permaneció retenido por varias horas. Durante el cautiverio, los ahora sentenciados exigieron las claves de la banca móvil de la víctima.

Liberación y auxilio de moradores

Tras obtener parte de lo que buscaban, abandonaron al hombre en una vía rural. Desde ese punto logró pedir ayuda. Moradores de la zona lo auxiliaron y alertaron de inmediato al ECU 9-1-1.

Un operativo de control permitió recuperar el vehículo sustraído. Militares lo interceptaron cuando era conducido por Javier D., mientras John C. y Carlos M. lo custodiaban en motocicleta. Los tres quedaron detenidos en flagrancia.

La víctima presentó su denuncia y colaboró con el proceso judicial, lo que permitió sostener la acusación durante la etapa de juicio.

Pruebas contundentes en juicio

El fiscal del caso incorporó testimonios claves: el relato de la víctima, la versión de los agentes aprehensores, el informe del investigador y el peritaje de criminalística que verificó el lugar de los hechos.

Además, se presentó la pericia de audio y video que registró la llamada de emergencia al ECU 9-1-1. Estas pruebas fueron consideradas suficientes para demostrar la participación directa de los tres acusados.

El Tribunal declaró a Javier D., John C. y Carlos M. como autores de robo y secuestro, dictando una pena acumulada de 18 años y 8 meses de prisión.

Marco legal y agravantes

El delito de robo, cuando se comete con arma de fuego, está tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este caso se configuró el concurso real de infracciones con secuestro, previsto en el artículo 161.

Los jueces aplicaron además la agravante establecida en el artículo 47, numeral 5, del COIP. Conforme al artículo 20, las penas en concurso real se acumulan, lo que elevó la sentencia a más de 18 años (31).