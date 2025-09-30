Capturan en Quevedo a alias “Memo”, implicado en intento de asesinato a abogado

La Policía Nacional detuvo en Quevedo a Carlos Daniel G., alias “Memo”, de 24 años, señalado como autor de los disparos contra el abogado Hernán R. el 24 de julio.

El ataque en la ciudadela San José

La mañana del 24 de julio, a las 07h23, el abogado Hernán R. salió de su vivienda en la ciudadela San José, cantón Quevedo. Mientras abordaba su vehículo, una motocicleta con dos ocupantes lo interceptó.

Según un video difundido en redes sociales, la moto pasó en primera instancia y luego regresó. La joven que conducía detuvo el vehículo y el copiloto disparó en repetidas ocasiones contra el jurista.

El abogado resultó auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica local. Allí recibió atención médica por heridas en el brazo y en otra parte del cuerpo, lo que requirió cirugía.

Una cómplice menor de edad

Horas después del atentado, la Policía detuvo a la presunta conductora de la moto, identificada como Dayana Suany V., de 17 años. La captura ocurrió en una vivienda en la avenida Walter Andrade de Quevedo.

La adolescente ya había sido investigada por un caso de secuestro ocurrido en 2024. Su detención permitió identificar al gatillero que acompañaba la moto durante el ataque armado.

En otro operativo, realizado en la parroquia 24 de Mayo, las autoridades capturaron a Mayerli Alexandra M., de 22 años. En el lugar encontraron motocicletas reportadas como robadas.

Alias “Memo”, con antecedentes criminales

Las indagaciones policiales apuntaron a Carlos Daniel G., alias “Memo”, como presunto autor de los disparos contra el abogado. El joven de 24 años registra antecedentes por robo, ocultación de objetos robados, tenencia de armas, receptación e intimidación.

Tras varias semanas de seguimiento, los investigadores detectaron que el sospechoso se escondía en el sector Playa Grande, parroquia Nicolás Infante Díaz, en Quevedo. Allí fue localizado en una vivienda ubicada en la calle Vigésima Tercera y San Juan.

La detención se realizó bajo una boleta de captura emitida por un juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo por el delito de intento de asesinato. Alias “Memo” resultó trasladado a la Unidad de Vigilancia Comunitaria y posteriormente a la cárcel de Santo Domingo.

Autoridades y contexto de violencia en Quevedo

Aunque los motivos del ataque aún no han sido revelados, las autoridades esperan que la captura de alias “Memo” permita esclarecer el caso. La Policía no descarta que existan más implicados en el atentado.

El cantón Quevedo, perteneciente a la provincia de Los Ríos, registra un aumento de hechos violentos en 2025.

Expertos en seguridad vinculan esta escalada con disputas entre grupos delictivos que buscan expandir su control en ciudades intermedias. La participación de menores en actividades criminales, como ocurrió en este caso, refuerza las alertas sobre el reclutamiento juvenil (31).