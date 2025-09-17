Capturan en Guayaquil a alias ‘Chocolate’, uno de los más buscados por extorsión

La Policía Nacional del Ecuador detuvo a dos sujetos señalados como presuntos integrantes del Grupo Delictivo Organizado Transnacional (GDOT) “Los Tiguerones”, durante un operativo ejecutado este miércoles en el distrito Ceibos, en Guayaquil, tras recibir una denuncia ciudadana por extorsión. Entre los aprehendidos se encuentra John G., alias “Chocolate”, considerado por las autoridades como un objetivo de intermedio valor.

Detención tras denuncia por extorsión

Según información oficial, los sujetos habrían exigido altas sumas de dinero a una víctima bajo amenazas directas contra su vida. Como parte de las diligencias investigativas, un operativo permitió la localización y captura de los presuntos extorsionadores en el norte de Guayaquil.

Uno de los detenidos posee antecedentes penales por asesinato y otros delitos. Ambos individuos estarían directamente relacionados con actividades ilícitas atribuidas al GDOT “Los Tiguerones”, organización criminal vinculada a delitos como narcotráfico, sicariato y extorsión en varias provincias del país.

Evidencias e indicios encontrados

Durante la intervención policial, los agentes incautaron varios elementos vinculados al delito de extorsión, entre ellos:

05 teléfonos móviles , presumiblemente utilizados para comunicarse con la víctima.

, presumiblemente utilizados para comunicarse con la víctima. 02 comprobantes de pago , que estarían relacionados con las exigencias económicas.

, que estarían relacionados con las exigencias económicas. 01 vehículo, que fue retenido para investigaciones adicionales.

Los detenidos permanecen bajo custodia a la espera de una audiencia de formulación de cargos.

Alias “Chocolate”: un objetivo de interés

Alias “Chocolate”, cuyo nombre legal es John G., figura en la lista de objetivos de valor intermedio elaborada por las autoridades de seguridad del Estado. Su captura representa un avance en los esfuerzos por desarticular las redes operativas de “Los Tiguerones” en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

“Los Tiguerones” han sido identificados como uno de los grupos criminales de mayor expansión en Ecuador, con operaciones en Guayas, Esmeraldas, Manabí y otras provincias. Las autoridades los relacionan con redes internacionales de narcotráfico y violencia armada en centros urbanos.

El trabajo de inteligencia y la cooperación ciudadana resultaron claves en la ejecución de este operativo, destacó la Policía Nacional en su informe preliminar.

Contexto del GDOT “Los Tiguerones”

El GDOT “Los Tiguerones” es una organización delictiva catalogada como de alta peligrosidad por el gobierno ecuatoriano. En el marco del estado de excepción en zonas de conflicto, se han intensificado las operaciones contra sus estructuras logísticas y operativas.

El grupo ha estado involucrado en extorsiones a comerciantes, control de territorios mediante violencia y enfrentamientos con otras bandas, así como en alianzas con cárteles internacionales.

Las capturas recientes forman parte de una estrategia nacional de seguridad, que incluye labores de inteligencia, patrullajes reforzados y la conformación de unidades especializadas en lucha contra el crimen organizado. (12)