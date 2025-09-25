¡Cae banda armada en Santa Ana! Policía incauta pistolas y escopeta

Dos hombres que pertenecerían a una banda, según la Policía fueron detenidos, uno con antecedentes por robo y delincuencia organizada, en La Unión, Santa Ana, Manabí, Ecuador, con tres armas de fuego entre ellas pistolas, cartuchos vinculadas a una red de extorsión y secuestro.

Este jueves 25 de septiembre de 2025, un operativo contundente de la Policía Nacional irrumpió en una vivienda de la parroquia La Unión, cantón Santa Ana, provincia de Manabí. La intervención, basada en una denuncia ciudadana, culminó con la captura de dos hombres implicados en tenencia ilícita de armas. Durante el allanamiento, se decomisaron una pistola, un revólver, una escopeta, dos alimentadoras, 37 cartuchos de diversos calibres, dos celulares, un vehículo, una motocicleta y varios documentos de identidad.

Las evidencias fueron trasladadas a las bodegas de la Policía para análisis balístico, con el fin de determinar si las armas están vinculadas a asesinatos o atentados. Los sospechosos, uno con antecedentes por robo, estafa, delincuencia organizada y tenencia de armas, fueron puestos a disposición de un juez para la audiencia de flagrancia.

El Coronel Geovanni Naranjo, jefe de la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo), afirmó: “La colaboración ciudadana fue clave para desmantelar esta red dedicada a extorsión y secuestro”. Las identidades de los detenidos se mantienen reservadas para respetar el debido proceso.

Operativo en La Unión decomisa pistolas y desarticula banda

La intervención en La Unión, una parroquia rural de Santa Ana, respondió a alertas sobre actividades delictivas. Las tres armas de fuego y 37 cartuchos sugieren preparación para crímenes graves. Los celulares y documentos se analizan para rastrear comunicaciones y vínculos con redes de extorsión.

El vehículo y la motocicleta decomisados podrían haber sido usados en secuestros. Un vecino, protegido por anonimato, expresó: “Vivimos con temor; estas capturas nos dan alivio, pero necesitamos más seguridad”. La operación, sin incidentes, refuerza la confianza en la Policía.

La Fiscalía tipifica el caso bajo el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la tenencia ilegal de armas.

Contexto de crimen en Manabí

Manabí enfrenta una escalada de violencia. En 2025, la provincia registró 829 homicidios hasta el 8 de septiembre, un 52% más que en 2024, según el Ministerio del Interior. Santa Ana, con menor incidencia que Manta (357 casos) o Portoviejo (235), reportó 15 homicidios, muchos ligados a extorsión.

En agosto de 2025, un operativo en Jipijapa decomisó dos pistolas vinculadas a secuestros. En 2024, Manabí sumó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% relacionados con extorsión y crimen organizado, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se atribuye a grupos delictivos, según el Ejecutivo. Bandas criminales operan en Santa Ana, usando armas para extorsiones y secuestros.

Investigación en curso

La Policía Judicial analiza las armas para determinar su uso en crímenes previos. Los 37 cartuchos y celulares buscan conexiones con redes mayores. El vehículo y la motocicleta se peritan para confirmar su rol delictivo.

El Coronel Naranjo afirmó: “Fortalecemos operativos en zonas rurales; denuncias al 1800 Delito son esenciales”. La comunidad reclama más patrullajes en La Unión.

Un comerciante local dijo: “Las extorsiones nos asfixian; estas capturas son un paso, pero falta más control”. La investigación prioriza identificar líderes de la red.

Impacto en Santa Ana

La Unión, con economía agrícola, sufre por la inseguridad. En 2025, 20% de delitos en Santa Ana son extorsiones, según datos policiales. Este decomiso alivia temores, pero la amenaza persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por disputas criminales. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras las evidencias se procesan, Santa Ana espera que estas capturas frenen la ola de extorsión que ensombrece su tranquilidad. (22)