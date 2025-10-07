COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Tragedia

Balacera en plena tarde en Portoviejo: pánico y un herido tras ataque armado

Un ataque armado en el centro de Portoviejo dejó un herido y causó pánico entre transeúntes y conductores. La Policía investiga el hecho ocurrido este martes.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Policía investiga tiroteo registrado cerca del Club de Leones en Portoviejo
Policía investiga tiroteo registrado cerca del Club de Leones en Portoviejo
Policía investiga tiroteo registrado cerca del Club de Leones en Portoviejo
Policía investiga tiroteo registrado cerca del Club de Leones en Portoviejo

Redacción

Redacción ED.

La tranquilidad de la tarde se interrumpió este martes en Portoviejo, luego de que se registrara un nuevo ataque armado en plena zona urbana. El hecho ocurrió entre la avenida 5 de Junio y la calle América, detrás del conocido Club de Leones.

Testigos relataron que varios individuos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra una persona que se encontraba en el lugar. El presunto objetivo logró correr y escapar del ataque, mientras los agresores huyeron a gran velocidad.

El ataque y la huida de los agresores

Los disparos generaron pánico entre transeúntes y conductores que se encontraban en la zona. En el sitio quedaron varios casquillos percutidos y se observaron impactos de bala en tres vehículos estacionados, así como en algunas paredes cercanas.

Una persona resultó herida durante el ataque y la trasladaron al hospital regional Verdi Cevallos Balda bajo resguardo policial. Su estado de salud no ha sido confirmado por las autoridades.

Investigación y operativos policiales en Portoviejo

Agentes de la Policía cercaron el área y recolectaron indicios para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del posible blanco del ataque ni los motivos detrás de este nuevo hecho violento que vuelve a sacudir a Portoviejo.

Los agentes mantienen operativos en diferentes sectores de la ciudad para intentar ubicar a los responsables.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO