Balacera en plena tarde en Portoviejo: pánico y un herido tras ataque armado

La tranquilidad de la tarde se interrumpió este martes en Portoviejo, luego de que se registrara un nuevo ataque armado en plena zona urbana. El hecho ocurrió entre la avenida 5 de Junio y la calle América, detrás del conocido Club de Leones.

Testigos relataron que varios individuos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra una persona que se encontraba en el lugar. El presunto objetivo logró correr y escapar del ataque, mientras los agresores huyeron a gran velocidad.

El ataque y la huida de los agresores

Los disparos generaron pánico entre transeúntes y conductores que se encontraban en la zona. En el sitio quedaron varios casquillos percutidos y se observaron impactos de bala en tres vehículos estacionados, así como en algunas paredes cercanas.

Una persona resultó herida durante el ataque y la trasladaron al hospital regional Verdi Cevallos Balda bajo resguardo policial. Su estado de salud no ha sido confirmado por las autoridades.

Investigación y operativos policiales en Portoviejo

Agentes de la Policía cercaron el área y recolectaron indicios para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del posible blanco del ataque ni los motivos detrás de este nuevo hecho violento que vuelve a sacudir a Portoviejo.

Los agentes mantienen operativos en diferentes sectores de la ciudad para intentar ubicar a los responsables.