Ataque de sicarios en Portoviejo cobra la vida de un hombre que descansaba en una hamaca

La noche de este lunes 29 de septiembre de 2025, la tranquilidad de la ciudadela El Progreso, en la parroquia Francisco Pacheco de Portoviejo, se vio bruscamente interrumpida por un nuevo y violento crimen. Un hombre, identificado extraoficialmente como “Pepe” o “Álava”, fue asesinado a tiros por sicarios que ingresaron a su vivienda mientras este descansaba en una hamaca en el patio frontal de su casa.

El ataque ocurrió aproximadamente a las [19h30] , a pocas cuadras del camal municipal y del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino “Tomás Larrea”, zonas consideradas de alta sensibilidad. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar y quedó sin vida en el lugar, dejando a los moradores aterrorizados y consternados por la violencia que azota la ciudad.

Sicarios sorprenden a la víctima en su residencia

Según los reportes de las autoridades y testimonios de vecinos, unos hombres armados irrumpieron en la vivienda ubicada en la calle Mariscal Ayacucho y dispararon varias veces contra el hombre. Los sicarios huyeron del sitio inmediatamente después de cometer el crimen, dejando una escena de pánico y desolación.

Vecinos alertaron de inmediato a la Policía Nacional, cuyo personal llegó al sitio con prontitud para asegurar el área y alejar a decenas de curiosos que se habían aglomerado. La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de los equipos de Criminalística.

Investigación en curso y traslado del cuerpo

Posteriormente, personal de Criminalística se encargó de realizar el peritaje en la escena del crimen, levantando evidencias y ejecutando los trámites de rigor. Se ha indicado que una cámara de seguridad cercana podría haber grabado la llegada de los delincuentes, lo que sería un elemento crucial para la investigación.

Una vez concluidos los análisis en el lugar, el cuerpo de la víctima fue embarcado en el vehículo de medicina legal y trasladado al centro forense de Manta para los exámenes correspondientes, incluyendo la autopsia. Las autoridades han iniciado la recopilación de testimonios y evidencias con el objetivo de determinar los motivos del asesinato y ubicar a los responsables. La Policía mantiene un operativo para dar con los autores y esclarecer los detalles de este hecho violento.

Ola de crímenes azota portoviejo

Este asesinato se suma a una preocupante ola de violencia que ha sacudido al cantón Portoviejo en lo que va del mes, con crímenes que, según los moradores, se han suscitado cada dos o tres días. La ciudadanía se muestra alarmada por la escalada de violencia.

Uno de los últimos hechos violentos ocurrió el domingo en el sitio Cascabel de la parroquia Alajuela. Moradores escucharon varios disparos y encontraron a un hombre muerto junto a su motocicleta en una vía de tierra, presentando múltiples disparos en el rostro. Días antes, el martes, otro asesinato conmocionó el centro de Portoviejo, donde desconocidos acabaron a tiros con la vida de Wagner Macías, conocido como “Capito”, frente a Plaza Central (Mercado 1). La Policía se encuentra investigando activamente estos y otros asesinatos, y reitera el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda contribuir a la investigación y prevenir futuros hechos de violencia en la zona. (12)