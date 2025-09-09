COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en velorio de Babahoyo deja dos mujeres muertas y dos heridos graves

Un ataque armado en un velorio en Babahoyo dejó dos mujeres muertas, tres heridos graves y al menos una persona aprehendida mientras avanza la investigación.
Redacción

Redacción ED.

En un velorio en la ciudadela Muñoz Rubio, Babahoyo, un grupo armado irrumpió en la ceremonia fúnebre, dejando como saldo dos mujeres fallecidas, tres personas heridas, entre ellas otra mujer, y varias personas aprehendidas. El suceso ha generado alarma social y la Policía Nacional ha desplegado operativos para esclarecer lo ocurrido.

Detalles del ataque en el velorio

El violento suceso tuvo lugar la tarde del lunes durante el velorio de Kleber Guayano, poco antes de su traslado al cementerio. Testigos indican que desconocidos en motocicleta dispararon indiscriminadamente hacia los presentes. Entre las víctimas mortales se encuentran Ibania Jazmín Olvera Guerrero, de 32 años, quien murió en el lugar, y Noemí Monserrate Monar, de 25 años, quien falleció posteriormente en el hospital Martín Icaza.

Además del ataque fatal, resultaron heridas tres personas, incluyendo una mujer, que fueron trasladadas también al centro médico, donde se reportan en estado grave. El personal del Ministerio de Salud Pública y bomberos asistieron rápidamente en el sitio para atender a los afectados.

Detenciones y avance policial

Desde los primeros instantes, la Policía Nacional activó un amplio operativo en Babahoyo, logrando capturar a varios individuos vinculados con el ataque. Se procede con las investigaciones para establecer su grado de implicación y papel en la autoría del crimen. Las detenciones representan un primer avance en el esclarecimiento del hecho, aunque aún se espera un pronunciamiento oficial sobre los detenidos.

La víctima que fue velada, Guayano, permanecía en la ceremonia cuando se produjo el ataque, generando un ambiente de shock y confusión entre los asistentes.

Contexto de violencia y seguridad en Babahoyo

La ciudad ha sido escenario recurrente de actos violentos, incluso en contextos tan sensibles como funerales. Este tipo de ataques provoca alta preocupación en la ciudadanía y exige una respuesta contundente de las autoridades. Durante incidentes similares en mayo de 2025, una balacera en otro velorio en Babahoyo produjo la muerte de una niña de 18 meses y otros adultos, lo que refleja un preocupante escalamiento de la violencia.

Las autoridades regionales aseguran estar reforzando la seguridad y los operativos de control en los sectores conflictivos, pero los habitantes demandan acciones más efectivas.

Seguridad y cooperación ciudadana

El ataque ha tensionado la situación en Babahoyo, donde los velorios deberían ser espacios de duelo, no de violencia. Se espera que la comunidad colabore con las investigaciones aportando videos, testimonios o identificaciones que puedan ayudar a esclarecerlo.

Las autoridades de Los Ríos indicaron que continúan los allanamientos y los patrullajes en busca de reducir los índices de criminalidad, particularmente en espacios públicos y durante ceremonias sociales. (12)

