Ataque armado en Santo Domingo: víctimas se salvaron de morir y dos sospechosos fueron capturados

Un ataque armado registrado la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 en la vía a La Bengala, cooperativa Che Guevara sector 2, dejó un hombre herido y dos detenidos. La Policía confirmó que las víctimas lograron sobrevivir al atentado, mientras los sospechosos resultaron interceptados tras una persecución.

Víctimas sobrevivieron al ataque armado

Según información preliminar aproximadamente a las 14h30, dos hombres armados a bordo de una motocicleta tipo Tornado, color blanco, abrieron fuego contra un vehículo dorado. En el interior viajaban dos ciudadanos. Uno de ellos recibió un impacto en el brazo derecho, a la altura del antebrazo, mientras que la acompañante no sufrió heridas. Los sospechosos fueron perseguidos por unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM).

La rápida maniobra policial evitó algo mayor, ya que el ataque pudo haber terminado en la muerte de los ocupantes del vehículo.

Persecución y captura de los sospechosos

Los agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) llegaron al lugar tras una alerta del ECU-911. Al notar la presencia policial, los atacantes intentaron huir, lo que desencadenó una persecución a alta velocidad.

En medio de la fuga, los sospechosos realizaron una maniobra peligrosa, perdieron el control y cayeron al pavimento. Fueron inmediatamente aprehendidos e identificados como Esteven Jeremías A. M., de 27 años, y un adolescente de 15 años, cuyas iniciales corresponden a E. J. B. B.

Ambos fueron trasladados bajo custodia y puestos a órdenes de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Proceso judicial y contexto de violencia

Tras la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva contra Esteven Jeremías A. M. Además, se establecieron medidas de protección para las víctimas del ataque armado.

En lo que va del año, Santo Domingo de los Tsáchilas ha registrado un incremento sostenido de hechos violentos. Según cifras oficiales, la provincia pasó del puesto 13 al Top 10 de las más violentas del país, con más de 90 muertes intencionales reportadas.

Este tipo de ataques, ejecutados en plena vía pública, se han vuelto frecuentes en la región, reflejando la presencia de bandas criminales que operan en sectores urbanos y rurales. Se investiga el motivo del ataque (31).