Ataque armado en Manta deja un muerto y dos heridos en el barrio 8 de Enero

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 en la calle 1 del barrio 8 de Enero, en Manta. Esto ocurrió luego de que sujetos armados dispararan contra un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas en el exterior de un local, cerca del sector de Nuevo Tarqui.

Víctima mortal identificada

La víctima fue identificada como Rubén Salvador Valle Delgado, quien inicialmente fue trasladado en estado crítico a una casa de salud. Allí finalmente se confirmó su fallecimiento. Su familia llegó hasta el lugar de los hechos y protagonizó escenas de dolor tras recibir la noticia.

Testimonios y acción de los atacantes

De acuerdo con testigos, los agresores llegaron en un vehículo de color negro. Abrieron fuego de manera directa contra el grupo de personas reunidas en la vereda. Tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido.

Las detonaciones causaron pánico entre los presentes. Mientras tanto, dos hombres quedaron heridos y fueron asistidos por ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Manta. Estas los trasladaron hasta distintos centros de salud para recibir atención médica.

Procedimientos policiales y cifras de violencia

Agentes de la Policía y unidades de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y abrir una investigación sobre los responsables del ataque. Hasta el momento no se reportan detenciones.

Según datos oficiales, en el Distrito Manta, que también abarca los cantones de Montecristi y Jaramijó, se contabilizan 398 muertes violentas en lo que va del 2025. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades de seguridad y a la ciudadanía ante el incremento sostenido de la violencia. (12)