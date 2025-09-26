Ataque armado en Jaramijó: víctima muere tras recibir más de 30 disparos

La noche del jueves 25 de septiembre, un hombre fue asesinado en Jaramijó, Manabí, tras ser emboscado con más de 30 disparos; minutos después hubo capturas preliminares.

Emboscada en Costa Mar

El hecho ocurrió en el barrio Costa Mar, en el cantón Jaramijó, cuando un vehículo blanco fue interceptado por varios sujetos armados. Según reportes preliminares, descargaron una ráfaga de más de 30 disparos.

La víctima intentó huir descendiendo del automóvil, pero fue alcanzada y abatida en plena calle. Su cuerpo quedó tendido en el sitio, generando alarma entre los moradores.

Hasta el momento, no se ha compartido la identidad del hombre por las autoridades. Su fallecimiento se produjo de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

Pánico en la comunidad

Los vecinos describieron escenas de pánico durante el ataque. Algunos buscaron resguardo en sus viviendas mientras otros notificaban a las autoridades a través de llamadas al 911.

La tranquilidad del sector se quebró de manera abrupta. Equipos de socorro acudieron para constatar la emergencia, mientras la Policía acordonó el área para preservar la escena.

Peritos especializados levantaron indicios balísticos, entre ellos múltiples vainas percutidas, con el fin de determinar el calibre de las armas utilizadas en el ataque.

Persecución y capturas

Minutos después del crimen, se reportó una persecución en la vía Manta–Montecristi, en el sector conocido como La Tejedora. En este operativo se habría logrado la aprehensión de los presuntos implicados.

Los sospechosos se movilizaban en un vehículo cuyas características coincidían con las versiones entregadas por los testigos del barrio Costa Mar.

Las autoridades confirmaron que continúan las investigaciones para esclarecer la identidad de los aprehendidos y su participación directa en el ataque.

Interrogantes sobre el crimen

Hasta ahora, las causas del asesinato permanecen en investigación. Se desconoce quién era la víctima y cuáles habrían sido los motivos detrás de la emboscada.

Preguntas clave, como ¿quién es la víctima?, ¿por qué lo mataron?, ¿quién está detrás del crimen?, se mantienen abiertas mientras avanzan las diligencias.

El hecho se suma a la lista de ataques violentos en la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por delitos de sicariato y disputas criminales en Ecuador. (30)