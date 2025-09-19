¡Asalto armado en Tosagua! lo balean para robarle su moto

Josstin David C.R., de 19 años, fue herido por arma de fuego en un asalto armado en el sector La Pitahaya, Tosagua, Manabí, Ecuador, durante un robo de su motocicleta por dos hombres armados, y la Policía Nacional investiga para identificar a los responsables.

La noche del jueves 18 de septiembre de 2025, un robo violento irrumpió en el sector La Pitahaya, en el cantón Tosagua, provincia de Manabí. Josstin David C.R., de 19 años, circulaba en su motocicleta Daytona color rojo, placas JR0869, cuando dos hombres en otra moto lo interceptaron. Bajo amenazas de arma de fuego, le exigieron el vehículo. Al resistirse, uno de los asaltantes disparó, impactando la pantorrilla de Josstin. Los criminales huyeron con la moto hacia un rumbo desconocido.

Josstin, con dolor intenso, pidió ayuda a transeúntes. Estos alertaron al ECU-911 y una unidad de emergencias llegó rápidamente y lo trasladó a una casa de salud de Tosagua. La médico de turno confirmó una herida por proyectil en la extremidad inferior. El joven se mantiene estable, recibiendo atención médica.

La Policía Nacional, notificada, envió agentes al lugar. Personal de Dinased y Policía Judicial colaboró en la escena. Un oficial, que prefirió el anonimato, relató: “El joven actuó con valentía, pero el disparo fue intencional; buscamos la moto y testigos”. La investigación se centra en identificar a los asaltantes.

Asalto armado en plena vía

La vía en La Pitahaya, una zona semiurbana de Tosagua, es transitada por jóvenes en motos, pero la oscuridad facilita robos. Josstin, no portaba objetos de valor más allá de su vehículo. El impacto del proyectil, en la pantorrilla, causó hemorragia, pero la rápida atención evitó complicaciones mayores.

Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos recolectaron casquillos en el asfalto. Revisan cámaras cercanas y entrevistan a posibles testigos. El ECU-911 registró el despacho de las unidades.

Un vecino, que oyó el disparo, dijo: “Corrí a ayudar; el chico sangraba mucho, pero estaba consciente. Esto nos asusta”. La Policía asegura que Josstin colabora desde el hospital.

Aumentan asaltos y robos armados en Manabí

Manabí enfrenta un aumento de robos violentos. En 2025, la provincia registró cerca de 1.200 robos con arma de fuego hasta agosto, un 12% más que en 2024, según la Policía Nacional. Tosagua, cantón comercial, ve asaltos a motos por su valor en el mercado negro.

En julio de 2025, un robo similar en Chone dejó un herido por bala en la pierna. La ANT reporta que el 40% de robos viales involucran motocicletas, con 70% en zonas semiurbanas como La Pitahaya. En Manabí, el 98% de 769 muertes violentas hasta agosto se ligan a crimen organizado, incluyendo robos.

Josstin, sin antecedentes, representa a jóvenes expuestos. En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 15% por robos frustrados, según OECO.

Analizan las evidencias encontradas

Dinased analiza el casquillo calibre y origen. Buscan la moto robada en mercados ilegales. El fiscal autorizó pericias en la escena.

En 2025, campañas de la ANT redujeron robos un 5%, pero persisten en cantones como Tosagua.

Impacto en la juventud de Tosagua

Tosagua, con economía agrícola, ve jóvenes como Josstin en motos para trabajo o estudio. El robo, común por repuestos, genera miedo. Un líder comunitario dijo: “Necesitamos luces y controles; los chicos no pueden vivir así”.

En 2024, Manabí incautó 96 toneladas de droga, pero robos armados suman cerca de 1.200 casos. La Policía, con 177.000 operativos, prioriza zonas vulnerables.

Mientras Josstin se recupera, Tosagua clama por seguridad. (22)