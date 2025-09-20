Asalto a pareja de adultos mayores en una finca dejó a la mujer muerta en Alluriquín, Santo Domingo de los Tsáchilas

Una muerte violenta ha conmocionado a los habitantes del sector La Palma, en la parroquia Alluriquín. La mañana de este sábado 20 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de la tercera edad en una finca. La finca está ubicada a pocos metros de la vía principal, cerca del límite provincial entre Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

El trágico hecho ocurrió durante la noche y madrugada del sábado. Según información preliminar, una pareja de adultos mayores que residía en la finca resultó víctima de un asalto. Tras pedir auxilio, moradores del sector acudieron al lugar y encontraron a ambos maniatados. Lamentablemente, la mujer, identificada como Isabel Mercedes Zumba Alfaro, ya no tenía signos vitales al momento del hallazgo.

Causa indeterminada en la muerte de la mujer

Las circunstancias exactas de la muerte de la mujer aún no son claras. Sin embargo, información preliminar indica que se trató de un hecho violento. La causa exacta del fallecimiento será determinada a través de la autopsia forense. Esta se practicará en el Centro Forense de Santo Domingo, hasta donde trasladaron el cuerpo.

Al esposo de la víctima también lo encontraron atado de pies y manos. Logró sobrevivir y recibió atención de personal médico que llegó tras el llamado de emergencia. Su testimonio será clave para reconstruir los hechos y aportar detalles a la investigación en curso.

Moradores de La Palma expresaron su consternación e indignación por lo ocurrido con la mujer. Coinciden en que la pareja era muy conocida y querida en la comunidad. “Eran personas trabajadoras, y muy buenas. Esto nos ha dejado impactados, porque nunca imaginamos que algo así pudiera pasarles”, dijo uno de los vecinos.

Dinased investiga el crimen

La finca donde ocurrieron los hechos está situada en una zona de fácil acceso desde la vía principal. Esto podría haber facilitado la entrada y posterior huida de los atacantes. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) y Criminalística levantaron indicios en el lugar. Ellos comenzaron las indagaciones para identificar a los responsables. Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe más detallado sobre el hecho.

Mientras tanto, en La Palma y en Alluriquín, el ambiente es de tristeza e impotencia. La comunidad se organiza para acompañar a la familia en el velorio y exequias. Además, insisten en la necesidad de medidas urgentes de protección para los sectores rurales. En muchos de estos lugares, las familias viven aisladas y sin una presencia policial constante.

Este nuevo hecho violento contra la mujer se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en zonas rurales del país. En estas áreas, la violencia también comienza a afectar a poblaciones tradicionalmente tranquilas. (31/37).