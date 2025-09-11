¡Alarma en Arenillas! Descubren dinamita abandonada frente a vivienda arrendada

Un artefacto explosivo tipo taco de dinamita fue hallado este jueves en plena vía pública de la ciudadela Guayaquil, en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. El hallazgo se produjo cerca de las 13h00, cuando un residente advirtió una funda negra sospechosa frente a una vivienda en la intersección de las calles Medardo Ángel Silva y 9 de Octubre, lo que generó un despliegue policial y la intervención de un equipo especializado en explosivos.

Hallazgo activó alerta entre los vecinos

Según versiones preliminares, un vecino que regresaba a su domicilio para el almuerzo notó una bolsa inusual sobre la acera. Al acercarse, observó que contenía lo que parecía ser un tubo con características de explosivo. Tras abrir parcialmente la funda y constatar que se trataba de un taco de dinamita, alertó inmediatamente al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

Minutos más tarde, unidades de la Policía Nacional y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) llegaron al lugar y procedieron a acordonar la zona para prevenir riesgos a transeúntes y residentes. El operativo duró aproximadamente una hora, tiempo durante el cual se mantuvo restringido el paso vehicular y peatonal.

Los especialistas lograron retirar el artefacto sin incidentes y lo trasladaron a una zona segura para su análisis y posible detonación controlada, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de haber dejado el artefacto en la vía pública. Las autoridades locales y la unidad de inteligencia de la Policía han iniciado una investigación formal para determinar el origen del explosivo y si está relacionado con amenazas, intimidaciones o actividades delictivas en la zona.

Fuentes policiales indicaron que se revisarán cámaras de seguridad cercanas, tanto públicas como privadas, para establecer si hay registros del momento en que la funda fue abandonada. También se tomaron declaraciones a vecinos del sector para recabar información sobre movimientos inusuales o personas sospechosas en las horas previas al hallazgo.

La presencia del artefacto en un sector residencial y transitado ha generado preocupación entre los habitantes, quienes solicitaron mayor patrullaje policial y vigilancia en la zona.

Contexto de seguridad en la zona

La ciudadela Guayaquil, ubicada en el cantón Arenillas, ha sido considerada tradicionalmente un sector residencial y tranquilo. Sin embargo, en los últimos meses, se han reportado casos esporádicos de robos y presencia de personas ajenas al barrio, según testimonios de los residentes.

Este hecho se suma a una serie de alertas de seguridad registradas en diferentes localidades de la provincia, donde han aparecido artefactos sospechosos, aunque no todos resultan ser explosivos. Las autoridades no descartan que se trate de un intento de intimidación o advertencia, pero insisten en que la investigación está en fase preliminar y no se ha confirmado ningún móvil.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de mantener la seguridad ciudadana, exhortando a la comunidad a reportar cualquier objeto sospechoso y a no manipular elementos extraños que aparezcan en la vía pública.

Recomendaciones de seguridad ciudadana

Tras el hallazgo, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir incidentes similares:

No manipular fundas, cajas o paquetes abandonados.

Llamar de inmediato al ECU 911 ante cualquier sospecha.

ante cualquier sospecha. Alejarse del objeto y advertir a otras personas para que no se acerquen.

Facilitar a la Policía cualquier información útil para la investigación.

El taco de dinamita hallado este jueves ya se encuentra bajo custodia del escuadrón antibombas, donde se analizará su composición y estado. Hasta el cierre de esta nota, no se han registrado heridos ni daños materiales por el incidente. (12)