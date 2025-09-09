Agricultores descubren cuerpo dentro de una funda, en vía de La Tembladera, El Oro

La tranquilidad de la parroquia Bellavista, ubicada en el sector de La Tembladera, el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, se vio interrumpida la mañana de este martes. Esto ocurrió tras el hallazgo de un cadáver envuelto en una funda plástica negra, a un costado de la vía rural. El descubrimiento fue realizado por agricultores locales. Ellos notificaron de inmediato a las autoridades.

Hallazgo en La Tembladera moviliza a la Policía

Según el reporte preliminar, el cuerpo se encontraba parcialmente cubierto por maleza y fue abandonado cerca de una vía secundaria, lo que dificultó su visibilidad. Fueron trabajadores agrícolas de la zona quienes, durante su faena matutina, notaron el bulto sospechoso y dieron aviso a la Policía Nacional.

Personal de Criminalística se trasladó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios en la escena. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Centro Forense correspondiente. Allí se efectuarán las diligencias necesarias para determinar la identidad de la víctima. También se buscarán las causas exactas del fallecimiento.

Comunidad consternada por aumento de violencia

El hallazgo generó alarma y preocupación entre los residentes de Bellavista. Ellos expresaron su temor por la creciente inseguridad en el área. Algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que se presentan incidentes violentos en zonas cercanas. Además, exigieron a las autoridades un mayor patrullaje policial.

Investigación en curso

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, y las autoridades mantienen hermetismo sobre posibles móviles o conexiones con otros hechos violentos. El caso ha sido asumido por la Fiscalía y la Unidad de Muertes Violentas (Dinased). Ellos trabajan en la recolección de información para esclarecer lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre el caso. Las investigaciones continúan, mientras el hecho se suma a la creciente preocupación ciudadana por el incremento de actos violentos en diversas regiones del país. (12)