Agente policial y una mujer son detenidos por exigir dinero bajo amenazas, en Montecristi

Hace 3 meses
Seguridad
Local

2 minutos de lectura
Cae policía implicado en extorsión: exigía $5.000 a víctima en Montecristi
Redacción

Redacción ED.

La Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) capturó la madrugada del jueves 25 de septiembre de 2025 a un agente de la Policía activo, identificado como Ronny Fabián Vera Intrigo, quien presuntamente extorsionaba a un ciudadano en Montecristi. Junto a él fue detenida Mixi Fabiola Cobeña López, también involucrada en las amenazas. Según las investigaciones, ambos exigían $5.000 a la víctima. Esto era para no atentar contra su vida.

Extorsión con amenazas desde inicios de septiembre

De acuerdo con el informe oficial de la UNASE, el caso comenzó a investigarse tras la denuncia de la víctima. Esta persona, a inicios de septiembre, empezó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que se le exigía una suma de dinero.

La víctima, agobiada por las amenazas, acudió a las autoridades especializadas en delitos de extorsión, lo que permitió activar un protocolo de investigación y seguimiento. Como resultado del operativo, los agentes lograron la detención en flagrancia de los presuntos responsables.

La captura se realizó en un operativo ejecutado en Manta, ciudad donde ambos sospechosos se encontraban al momento de la intervención policial.

El policía implicado estaba en servicio activo

El informe policial detalla que Ronny Fabián Vera Intrigo, de 33 años, se encontraba en servicio activo en la provincia de Manabí. Además, cumplía funciones como parte del equipo de seguridad de una autoridad local en Manta.

La otra detenida, Mixi Fabiola Cobeña López, también de 33 años, sería su cómplice en la planificación y ejecución del delito. Esto es según revelan las primeras diligencias. Ambos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para que se determine su situación legal.

Autoridades continúan investigaciones del caso

La Policía Nacional indicó que este tipo de delitos son prioridad para las unidades especializadas, en especial cuando involucran a miembros de la misma institución. La Dirección de Asuntos Internos también fue notificada para abrir el proceso disciplinario correspondiente al servidor involucrado.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que ante cualquier intento de extorsión se debe acudir de inmediato a denunciar. Esto es clave ya que la colaboración de la víctima es fundamental para detener estos delitos. (12)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sofía Caiche revive un recuerdo único con Chespirito y Florinda Meza

¡Atropello en El Carmen! moto deja a peatón con fracturas graves

Casi una veintena de personas han fallecido por la ingesta de alcohol adulterado en Leningrado, Rusia

La Parroquia Tarqui está de fiesta, este 9 de octubre celebra 96 años de historia y empuje

Virginia Limongi aclara rumores: “Con algunas compañeras solo hubo relación profesional”

