Adulto mayor fallece cuatro días después de accidente de tránsito

Eudoro Narciso Ponce Cobeña, de 69 años, falleció en su casa de Playa Prieta, Riochico, Portoviejo, Ecuador, por lesiones sufridas en un accidente de tránsito del 14 de septiembre, y su familia exigió una autopsia para determinar responsabilidades.

La madrugada del jueves 18 de septiembre de 2025, el dolor irrumpió en el sitio Playa Prieta. Eudoro Ponce Cobeña, falleció en su vivienda, cuatro días después de un accidente de tránsito que lo dejó con heridas graves. El adulto mayor, conocido por su carácter afable en la comunidad, luchó contra el sufrimiento, pero los golpes recibidos resultaron fatales.

El siniestro ocurrió el domingo 14 de septiembre de 2025. Ponce viajaba en un carro cuando colisionó. Lo llevaron a una casa de salud cercana. Horas después, lo dieron de alta y trasladaron a su hogar. Allí, pasó días con dolor constante. Familiares notaron su debilidad creciente.

La familia, ante la sospecha de que las lesiones causaron la muerte, solicitó una autopsia en el centro forense de Manta. Sacaron el cuerpo del cofre mortuorio para el traslado. Un pariente, con voz entrecortada, relató: “creemos que el accidente lo mató. Queremos justicia”.

Playa Prieta llora muerte de adulto mayor

Playa Prieta, un rincón agrícola de Riochico, se llenó de luto. El funeral estaba listo, pero la familia priorizó la verdad. El traslado al forense interrumpió los planes. Vecinos, conmocionados, ofrecieron apoyo. Un amigo de Ponce dijo: “Era un hombre fuerte; esto duele”.

La Policía Nacional, alertada, coordina con Medicina Legal. La autopsia determinará si las heridas fueron la causa directa. No se divulgan detalles del accidente para respetar la investigación. Ponce, sin antecedentes, era un residente respetado.

Accidentes fatales en Manabí

Manabí enfrenta una crisis de seguridad vial. En 2024, la provincia registró 1.200 accidentes, con 150 muertes y 2.500 heridos, un 10% más que en 2023, según las estadístisticas de la entidad de tránsito. Las vías rurales como las de Riochico, con pendientes y tráfico irregular, son de alto riesgo.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reporta que el 30% de muertes viales ocurren días después del siniestro, por complicaciones internas. En Manabí, el 70% sucede en carreteras secundarias, donde faltan señalización y ambulancias rápidas.

Investigación y reclamo familiar

La Unidad de Tránsito de Portoviejo examina el carro involucrado. Busca fallos mecánicos o violaciones. Testimonios de testigos ayudarán. La autopsia en Manta confirmará si hemorragias o fracturas causaron el deceso.

No hay detenidos. La Policía protege la privacidad. En 2025, campañas de la ANT redujeron accidentes un 5%, pero persisten en zonas rurales.

Adulto mayor era un vecino muy querido

Ponce era un vecino querido. El funeral, pospuesto, une a la comunidad. En 2024, Manabí vio 568 homicidios, pero viales suman 150, según datos oficiales.

Un informe de la ANT (2024) destaca que el 60% de vías secundarias necesitan mantenimiento. Playa Prieta, con caminos de tercer orden, exige alertas. La familia espera resultados forenses.

La Policía insta a conducir con cuidado. El ECU-911, clave en emergencias, salvó vidas en el 80% de casos rápidos. Mientras Eudoro descansa, Riochico clama por calles seguras. (22)