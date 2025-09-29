Accidente en El Carmen deja dos heridos tras choque de moto y carro

Daniel Alcívar, de 47 años, y Betsy Macías, de 52 años, resultaron heridos en la intersección de la avenida Chone y calle García Moreno, El Carmen, Manabí, Ecuador, tras un choque con un carro que huyó, para esclarecer un accidente vial.

La noche del domingo 28 de septiembre de 2025, un violento choque alteró la calma en la intersección de avenida Chone y calle García Moreno, frente al destacamento policial de El Carmen, Manabí. Un carro impactó a una motocicleta que transportaba a Daniel Alcívar, de 47 años, y Betsy Macías, de 52 años, dejándolos heridos en la vía. El conductor del vehículo huyó, según informó la Policía Nacional.

El Cuerpo de Bomberos acudió rápidamente al lugar y brindó atención prehospitalaria. Alcívar presentó un trauma en la pierna derecha y cortes, mientras Macías sufrió dolores musculares severos. Ambos fueron estabilizados y trasladados al hospital básico El Carmen, donde permanecen bajo observación médica. La motocicleta quedó con daños leves, pero no se obtuvieron datos del carro implicado.

Agentes de la Policía de Tránsito iniciaron la investigación, recolectando testimonios de transeúntes y buscando cámaras de seguridad. Un oficial afirmó: “El conductor fugó; rastreamos evidencias para identificarlo”. La privacidad de las víctimas se respeta, y no se divulgaron antecedentes.

Heridos tras el accidente en plena intersección

El accidente ocurrió en una zona concurrida, frente al destacamento policial. Testigos relataron que el carro impactó con fuerza, lanzando a los motociclistas al pavimento. “El vehículo se fue a toda velocidad; no pudimos ver la placa”, comentó un comerciante local.

La intersección, carente de semáforos, es propensa a accidentes. Un vecino señaló: “Los carros pasan rápido; necesitamos más controles”. La motocicleta, con daños en el chasis, fue retirada para análisis.

Alcívar y Macías, residentes de El Carmen, son descritos como trabajadores locales. Sus familias, angustiadas, exigen justicia sin ofrecer más declaraciones.

Investigan por medio de cámaras

La Policía de Tránsito busca cámaras privadas en la zona, ya que no hay videovigilancia pública. Los testimonios describen un carro oscuro, pero carecen de detalles precisos. El análisis de la motocicleta podría ofrecer pistas sobre el impacto.

Una residente expresó: “Cruzar aquí es un riesgo; este accidente no debe quedar impune”. La investigación apunta a identificar al conductor fugitivo.

Inseguridad vial en El Carmen

El Carmen, un cantón agrícola y comercial, sufre por la inseguridad vial. En 2025, 30% de accidentes en la zona afectan a motociclistas, según la ANT. Este choque reaviva el clamor por mejores controles.

En 2024, 300 accidentes en El Carmen incluyeron 20% con lesiones graves. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, refuerza la vigilancia.

Mientras Alcívar y Macías se recuperan, El Carmen espera justicia y medidas que garanticen seguridad en sus calles. (22)