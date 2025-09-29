COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Accidente

Accidente de tránsito en Santo Domingo dejó siete personas heridas

Un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo – La Concordia dejó siete personas heridas y cuantiosos daños materiales, generando un fuerte despliegue policial y de emergencia.
Accidente de tránsito en Santo Domingo dejó siete personas heridas
Accidente de tránsito en Santo Domingo dejó siete personas heridas
Accidente de tránsito en Santo Domingo dejó siete personas heridas
Accidente de tránsito en Santo Domingo dejó siete personas heridas

Redacción

Redacción ED.

Un accidente de tránsito ocurrido el domingo 28 de septiembre de 2025, a las 13h20, en la vía Santo Domingo – La Concordia, a pocos metros del ingreso a Valle Hermoso, dejó siete heridos. El siniestro involucró una camioneta Volkswagen y un automóvil Chevrolet en el que viajaban seis ocupantes.

Choque por alcance en Valle Hermoso

El percance se produjo cuando la camioneta blanca impactó frontalmente contra la parte posterior del automóvil plateado. El golpe causó daños materiales significativos en ambos vehículos y lesiones en todos los ocupantes.

Entre los heridos están los dos conductores: Judd J.,  de 73 años, y Alfredo G., de 38 años. Junto a ellos resultaron lesionados María M., de 29 años, Tania P., de 20, y tres menores de 7, 8 y 12 años que viajaban en el automóvil.

Respuesta de emergencia inmediata

Agentes de tránsito y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron al lugar tras la alerta emitida por el ECU-911. Los equipos de rescate trasladaron a los heridos a casas de salud en Santo Domingo.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. Las causas se determinarán tras las pericias técnicas.

Contexto de seguridad vial

Este accidente de tránsito se suma a la lista de siniestros registrados en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En gran parte, estos hechos se deben a exceso de velocidad, distracciones al volante y maniobras imprudentes. Las autoridades mantienen campañas para reducir los siniestros, aunque los resultados muestran que la provincia sigue entre las cinco con mayor índice de accidentes viales en Ecuador.

Testimonios y medidas preventivas

Vecinos de Valle Hermoso indicaron que el tramo donde ocurrió el choque suele ser escenario de percances por el alto flujo vehicular y la falta de señalización.

La Policía exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener distancia de seguridad, sobre todo en carreteras de alto tránsito como la Santo Domingo – La Concordia. También recordaron que el uso del cinturón de seguridad es clave para evitar lesiones graves.

Balance general

Aunque no se registraron fallecidos, el siniestro evidencia la vulnerabilidad de conductores y pasajeros frente a choques por alcance. El caso de Valle Hermoso será incluido en las estadísticas y formará parte de los reportes de seguridad vial para la provincia (31).

