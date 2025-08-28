Segundo homicidio en Portoviejo: Hombre fue abatido a tiros en la parroquia Colón

Un segundo ataque armado se registró la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 en la parroquia Colón de Portoviejo. A Julio Moreira, desconocidos lo sorprendieron cuando estaba por la vía Portoviejo – Pachinche, en la entrada a San Pedro, a pocos metros del desvío al sitio El Pollo y le dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 06:00, generando conmoción entre los habitantes de la zona.

Los moradores alertados por los disparos salieron de sus viviendas y se percataron que se trataba de un asesinato. Cuando la Policía llegó al sitio encontró el cuerpo tirado en el piso. Al lugar llegaron los miembros de Criminalística de la Policía, quienes pocos minutos antes habían estado realizando el levantamiento del cuerpo de otro asesinado en la misma parroquia, pero en otra vía.

Los uniformados acordonaron el área para inspeccionarla en la búsqueda de alguna pista que los pueda ayudar a conocer más detalles sobre lo ocurrido y tratar de identificar a los criminales. Varios minutos estuvieron los uniformados en el lugar realizando el peritaje y luego el cadáver fue embarcado en un vehículo para ser llevado al centro forense de Manta. La Policía se encuentra investigando si los dos asesinatos ocurridos esta mañana en Colón se encuentran relacionados. Ambos casos ocurrieron casi a la misma hora, pero en diferentes vías.

Investigaciones en marcha

La Policía Nacional ha iniciado un proceso de recolección de evidencias, incluyendo casquillos de bala hallados en la escena, para determinar el tipo de arma utilizada. Las autoridades también buscan establecer si existe un vínculo entre los dos crímenes ocurridos en Colón, dado su proximidad temporal y geográfica. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado sospechosos detenidos ni un móvil claro para el ataque contra Moreira.

En lo que va de 2025, Manabí ha registrado un aumento en los índices de violencia. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, la provincia reportó 270 muertes violentas hasta julio, un 12% más que en el mismo período de 2024. Casos recientes en Portoviejo, como los asesinatos de dos personas en la parroquia Colón el pasado 15 de agosto, reflejan la creciente inseguridad.

Contexto de violencia en Colón

La vía Portoviejo-Pachinche es conocida por ser un corredor donde operan grupos delictivos, según reportes de la comunidad. Los residentes han solicitado mayor patrullaje policial para prevenir nuevos incidentes.