Segunda explosión en el sector Mercado de Mariscos: investigaciones apuntan a extorsión

Una presunta explosión de artefactos explosivos se registró aproximadamente a la 01h10 de la madrugada del sábado en la calle Francisco Robles, sector del Mercado de Mariscos 17 de Diciembre, en Santo Domingo. El incidente, que interrumpió el sueño del vecindario, motivó la inmediata acción de la Policía Nacional, tras una alerta del Ecu911, para investigar las causas y garantizar la seguridad de los residentes. La principal hipótesis apunta a una extorsión previa no cedida por los afectados.

Mercado de Mariscos: segundo caso

El estruendo, que se escuchó con fuerza, generó un gran impacto en los moradores. Una ciudadana, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, relató a la Policía que, tras la explosión, observó daños materiales en la casa de un vecino y vio una motocicleta con dos ocupantes alejarse del lugar. Inmediatamente, contactó al Ecu911, lo que desencadenó la activación de un protocolo de seguridad.

Activación de protocolos y recopilación de evidencia

Las autoridades acordonaron el área y evacuaron a las personas cercanas al sitio afectado para precautelar su integridad. De manera coordinada, se desplegaron unidades especializadas como la Policía Judicial y Criminalística para iniciar el respectivo procedimiento. La Policía Nacional informó que los inquilinos de la vivienda afectada se trasladaron a otro domicilio por motivos de seguridad.

Minutos después del incidente, aproximadamente a la 01h30 de la madrugada, un trabajador del local afectado y una mujer, quien se identificó como hermana de la esposa del propietario, llegaron al lugar. Esta última indicó a los uniformados que, desde hace tiempo, habían sido víctimas de extorsión telefónica, solicitándoles una «vacuna» para poder continuar con sus actividades comerciales. Al no ceder a estas exigencias, sospechan que este hecho podría ser la causa de la explosión.

Temor y precedentes en el sector comercial

La mañana del sábado se caracterizó por un ambiente de temor y asombro en el sector. Los transeúntes evitaron hacer declaraciones públicas por miedo a represalias, aunque expresaron su preocupación por la posible repetición de este tipo de eventos y su esperanza de que las autoridades competentes refuercen los controles de seguridad.

Este incidente no es aislado. El pasado 19 de mayo, casi a la misma hora, aproximadamente a la 01h00 de la madrugada, también se registró una explosión cerca del Mercado de Mariscos. En aquella ocasión, la pared de un predio privado, colindante al mercado, quedó destruida, aunque no se reportaron personas fallecidas ni heridas. A diferencia del reciente suceso, los ocupantes de ese predio no habían recibido amenazas ni extorsiones previas, según la información preliminar.

El Mercado de Mariscos es un punto clave en el dinamismo comercial de Santo Domingo, atrayendo a centenares de personas diariamente. La repetición de estos eventos en un área tan concurrida resalta la urgencia de las autoridades para abordar la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión.