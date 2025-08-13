COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Según la Policía, un video delató a un presunto asaltante y extorsionador a dueños de locales comerciales de Manta

Un operativo policial en Manta permitió la captura de dos personas, uno de ellos señalado por asaltos, extorsiones y ataques armados, tras ser identificado en un video de seguridad.
Un operativo policial en Manta permitió la captura de Carlos M, uno de ellos señalado por asaltos, extorsiones y ataques armados.
Un operativo policial en Manta permitió la captura de Carlos M, uno de ellos señalado por asaltos, extorsiones y ataques armados.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional detuvo a Carlos M., de 25 años, y Ana M. de 45 años, el lunes 11 de agosto de 2025 en el sector de San Juan, en Manta, después de que investigaciones los vincularan con robos a locales comerciales, extorsiones a comerciantes y un ataque armado contra una mujer de 70 años y su nieto de seis.

Video reveló asalto en local de teléfonos en Manta

Jaime Salgado, jefe policial de Manta informó que la identificación de Carlos M. fue por una cámara de seguridad. Esto se dio en un local de venta de teléfonos ubicado en la calle 13, una zona de alto movimiento comercial.

En el video, de un minuto y 20 segundos, se observa a dos individuos armados ingresar al negocio y forcejear con dos personas en el interior. Uno de ellos, identificado como Carlos M., porta un arma de fuego durante el asalto.

Las imágenes las cotejó el Departamento de Análisis Delictivo. Así se confirmó que el hombre es el mismo que días antes había perpetrado otros robos en la misma avenida.

Dos hermanos son asesinados tras asistir a una fiesta en Mocache

Operativo en San Juan de Manta y hallazgo de armas

La captura se realizó en una vivienda del sector Sí Vivienda. En San Juan, la Policía encontró dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38.

De acuerdo con Salgado, la intervención la ejecutó el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM). Esta reacción oportuna permitió localizar a los sospechosos y evitar que se ocultaran.

En la misma vivienda se aprehendió a los implicados. También se levantaron indicios para ser entregados a la Fiscalía. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso penal.

Vínculos con extorsión y ataques armados

Las investigaciones policiales señalan que Carlos M. estaría vinculado con casos de extorsión a comerciantes del sector San Juan y Sí Vivienda, a quienes habría exigido pagos diarios a cambio de una supuesta protección, dijo Salgado.

En los reportes consta que, al no recibir el dinero exigido, el sospechoso habría realizado disparos contra domicilios para intimidar a las víctimas. Estas acciones motivaron la presentación de denuncias en la Fiscalía por parte de los afectados.

Uno de los hechos más graves, según el parte policial, ocurrió contra una mujer de 70 años y su nieto de seis años. Ellos fueron atacados a tiros en el sector de Sí Vivienda. La víctima resultó ilesa.

Antecedentes del detenido

Las primeras indagaciones revelan que Carlos M. registra antecedentes por robos en San Juan, Sí Vivienda y otras zonas de Manta.

Las autoridades destacaron que la colaboración ciudadana, a través de denuncias formales. Así se pudo reunir las pruebas necesarias y avanzar en los procesos judiciales.

La oportuna reacción de las unidades policiales y las denuncias de la comunidad han permitido la captura de personas dedicadas a estos delitos”, dijo Salgado.

Zona comercial bajo presión

La calle 13 en Manta, donde ocurrió el asalto registrado en video, es una de las más concurridas y alberga decenas de negocios. La mayoría, se dedican, especialmente de venta de electrónicos, teléfonos y accesorios.

Comerciantes del área han denunciado en ocasiones anteriores la presencia de bandas que operan bajo el método de “vacunas” o cobros extorsivos. La Policía indicó que este tipo de casos son prioridad para sus unidades investigativas.

El operativo y la detención forman parte de las acciones contra la delincuencia. Se realizan en sectores identificados como de alta incidencia delictiva en Manta, Montecristi y Jaramijó.

