Sedentarismo: un riesgo creciente para la salud y cómo combatirlo en el día a día

El sedentarismo se ha convertido en una preocupación creciente en Ecuador, donde el 77,8% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años no realizan suficiente actividad física, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2023. Este problema, que afecta también a 1,7 millones de adultos, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Además, genera una carga significativa para el sistema de salud. Factores como el teletrabajo, el uso excesivo de pantallas y la falta de entornos que promuevan el movimiento contribuyen a esta situación. Sin embargo, estrategias accesibles en casa y el trabajo pueden ayudar a contrarrestar este fenómeno.

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2021 reveló que 3,4 millones de niños y jóvenes ecuatorianos presentan actividad física insuficiente, con un 71,5% de menores entre 5 y 11 años y un 84,8% de adolescentes entre 12 y 17 años sin cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta entidad sugiere 60 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa para menores y 150 minutos semanales para adultos. Además, el 62,8% de la población ecuatoriana padece sobrepeso u obesidad, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Impacto del sedentarismo en la salud ecuatoriana

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology indica que permanecer sentado más de seis horas diarias eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, un problema relevante en Ecuador, donde estas patologías representan el 26,49% de las defunciones (MSP, 2019). Asimismo se estima que el costo económico de las enfermedades cardiovasculares asociadas al sedentarismo y la obesidad alcanzó el 1,98% del PIB nacional, equivalente a USD 2.000 millones. Estas cifras reflejan no solo un impacto en la salud, sino también una carga económica significativa.

Por otro lado, la inactividad física afecta la salud mental. Según el MSP, en 2021, el 20% de los menores de 17 años presentaban síntomas de depresión o ansiedad, un problema agravado por el sedentarismo. Un estudio en Mental Health and Physical Activity señala que la falta de ejercicio incrementa el riesgo de trastornos mentales en un 25-30%, ya que reduce la producción de endorfinas, esenciales para el bienestar emocional. En Ecuador, el auge de las redes sociales y las restricciones de la pandemia han exacerbado esta tendencia, especialmente entre los jóvenes.

Estrategias para combatir el sedentarismo en Ecuador

Para revertir el sedentarismo, el gobierno ecuatoriano ha implementado iniciativas como “Ecuador Ejercítate”, liderada por el Ministerio del Deporte, que capacita instructores para promover actividades físicas en comunidades. Este programa busca masificar el ejercicio mediante clases de baile, deportes y actividades recreativas, con énfasis en niños y adolescentes. Además, el MSP promueve ciclovías recreativas y la mejora de hábitos alimentarios en escuelas. Las iniciativas se alinean con las metas de la OMS para reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030.

En el ámbito doméstico y laboral, expertos sugieren pausas activas cada hora, caminatas de 10.000 pasos diarios y ejercicios como estiramientos o yoga. Un estudio de la Fundación Española del Corazón destaca que caminar regularmente reduce el riesgo cardiovascular en un 20-30%. En el trabajo, usar escritorios de pie o realizar reuniones caminando son opciones viables. Además, el MSP recomienda una dieta equilibrada para complementar la actividad física, dado que el 67,4% de las mujeres y el 59,7% de los hombres en Ecuador tienen sobrepeso.

Un llamado a la acción comunitaria

A pesar de una ligera mejora, con una reducción del 10,2% en la inactividad física entre 2022 y 2024 según el INEC, el sedentarismo sigue siendo un desafío en Ecuador, especialmente entre los más jóvenes. Fomentar entornos que faciliten el movimiento, como áreas verdes y programas escolares de educación física, es crucial.