Secuestran a 34 militares colombianos en operativo contra disidencia de las FARC

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 militares en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, durante un operativo contra el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La acción, ejecutada el domingo 24 de agosto, buscaba neutralizar a Willinton Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’, líder clave de la organización, quien murió en los enfrentamientos.

El operativo, realizado en colaboración con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, se prolongó por seis horas y dejó un saldo de al menos diez disidentes muertos y dos capturados, incluido un menor de edad. Además, dos aeronaves de la Fuerza Aérea resultaron dañadas. Sánchez informó que los militares fueron retenidos por civiles armados, presuntamente instrumentalizados por el EMC. “No los están reteniendo, eso va contra su voluntad y eso es un secuestro”, declaró el ministro en rueda de prensa.

Operativo realizado en Guaviare

El Ministerio de Defensa señaló que el operativo en Guaviare apuntó a desarticular las operaciones del EMC, liderado por alias ‘Iván Mordisco’. Alias ‘Dumar’, con 15 años de trayectoria delictiva, tenía la orden de consolidar corredores estratégicos en Meta y Guaviare para el narcotráfico, enfrentándose a otra facción disidente liderada por alias ‘Calarca’. Entre los antecedentes de ‘Dumar’ destaca un ataque en 2024 en Argelia, Cauca, que dejó cuatro soldados muertos.

Sánchez hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para mediar en la liberación de los 34 militares. “Esperamos que los suelten cuanto antes para continuar protegiendo a los colombianos”, afirmó. Las autoridades han denunciado que la población local enfrenta amenazas y extorsiones por parte de grupos armados, lo que complica las operaciones en la región.

Antecedentes de violencia en Colombia

El departamento de Guaviare ha sido escenario de recurrentes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y las fuerzas estatales. En 2024, 66 militares fueron retenidos por más de 80 horas en San José del Guaviare por una “guardia campesina” vinculada al bloque Jorge Suárez Briceño, otra facción disidente. La liberación se logró tras la intervención de organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, en abril de 2025, un ataque atribuido a la disidencia de alias ‘Calarca’ en Guanapalo, Guaviare, dejó seis soldados muertos y cinco secuestrados. Estos incidentes reflejan la disputa territorial entre facciones disidentes y la presión sobre las comunidades locales, a menudo instrumentalizadas por grupos armados.

Proceso para liberación de militares

El Ministerio de Defensa reiteró su compromiso de emplear todos los recursos disponibles para garantizar la liberación de los militares, priorizando canales humanitarios. Las autoridades también subrayaron que el secuestro es un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario. Además, advirtieron que los responsables podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.