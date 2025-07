¿Se rompió el matrimonio? Esposa de CEO elimina apellido tras escándalo en concierto de Coldplay

¿Un gesto que lo dice todo? Megan Kerrigan Byron, esposa de Andy Byron, CEO de Astronomer, eliminó el apellido “Byron” de su perfil de Facebook tras un escandaloso momento captado durante un concierto de Coldplay el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, Boston. Según reportes de Pop Base, la acción de Megan responde a un video viral que mostró a su esposo en una “kiss cam” junto a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de Astronomer, desatando rumores de infidelidad. La desactivación de su cuenta de Instagram refuerza la percepción de que Megan busca resguardar su privacidad ante el torbellino mediático.

El incidente ocurrió en la gira Music of the Spheres de Coldplay, cuando Chris Martin, líder de la banda, improvisó una “kiss cam” que proyectó a Andy Byron abrazando a Kristin Cabot en la pantalla del estadio. Ambos, visiblemente nerviosos, intentaron ocultarse: Byron se agachó y Cabot cubrió su rostro. El video, grabado por asistentes y difundido en redes como X y TikTok, generó millones de vistas y desató especulaciones sobre una posible relación extramatrimonial, ya que ambos están casados con otras personas.

¿Un divorcio en el horizonte?

La decisión de Megan de eliminar el apellido “Byron” de su perfil de Facebook, confirmada por medios como Page Six, ha sido interpretada como una señal de distanciamiento emocional o legal. Residente en Nueva York junto a Andy Byron y sus dos hijos, Megan trabaja como Associate Director of Lower School & The Hope Graham Program Admission en la Bancroft School, Massachusetts. Su desactivación de Instagram sugiere un esfuerzo por protegerse de la atención no deseada.

Usuarios en X han expresado apoyo a Megan, con publicaciones como: “Nadie merece ser humillado así, fuerza para ella”. Otros han alimentado la controversia, especulando sobre un posible divorcio. Sin embargo, ni Megan, Andy Byron, Kristin Cabot ni Astronomer han emitido declaraciones oficiales.

¿Un momento inocente o algo más?

Astronomer, una empresa tecnológica valuada en 1,300 millones de dólares, se dedica a soluciones DataOps para inteligencia artificial. Andy Byron asumió como CEO en julio de 2023. Kristin Cabot se incorporó como directora de Recursos Humanos en noviembre de 2024, según LinkedIn. La relación profesional entre ambos ha generado preguntas sobre posibles conflictos de interés, aunque no hay evidencia confirmada de una relación extramatrimonial.

El episodio, ocurrido durante la interpretación de “Viva la Vida”, pone en relieve los riesgos de la exposición pública en la era digital. La “kiss cam”, común en eventos masivos en Estados Unidos, busca capturar momentos románticos, pero en este caso desencadenó un escándalo.

Viralización de video en concierto de Coldplay

La viralidad del video refleja el impacto de las redes sociales en la amplificación de incidentes públicos. El comentario de Chris Martin, quien bromeó diciendo “o están teniendo una aventura o son muy tímidos”, añadió un tono ligero a un momento que ha generado serias repercusiones. La atención se centra ahora en Megan Kerrigan Byron, cuya reacción reservada contrasta con la intensidad de la controversia. Mientras el debate continúa en línea, la falta de declaraciones oficiales mantiene la incertidumbre.