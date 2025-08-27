Se reporta fallecimiento de un interno en la cárcel de Santo Domingo por complicaciones de tuberculosis

El viernes 22 de agosto de 2025, Jonathan Javier Alarcón Castillo, de 33 años, falleció en la cárcel Bellavista, Santo Domingo de los Tsáchilas, por complicaciones de tuberculosis. Sus familiares retiraron el cuerpo el miércoles 27 de agosto para trasladarlo a la provincia del Guayas.

Según información extraoficial, Jonathan había sido trasladado hace pocos meses desde un centro penitenciario en Guayas hacia Bellavista. Durante su estadía, presentó un deterioro progresivo en su salud que culminó en su muerte. Al parecer ya habría llegado con la enfermedad.

El fallecimiento generó preocupación entre los internos y custodios, debido a la naturaleza contagiosa de la tuberculosis. Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre el caso.

Procedimiento forense y traslado

El cuerpo de Jonathan permaneció en el centro forense de Santo Domingo hasta que los familiares realizaron el retiro el miércoles 27 de agosto. Luego fue trasladado a la provincia del Guayas, donde se espera se realice el sepelio según las disposiciones de la familia.

En las instalaciones penitenciarias, los funcionarios realizaron el reporte y registraron las condiciones de salud del occiso. La acción forma parte del protocolo habitual ante fallecimientos por enfermedades infecciosas como la tuberculosis.

El caso recuerda la importancia del monitoreo de enfermedades transmisibles dentro de los recintos penitenciarios, que concentran población vulnerable a infecciones respiratorias graves.

Contexto de tuberculosis en prisiones como la de Santo Domingo

La tuberculosis sigue siendo un desafío de salud pública en Ecuador, especialmente en prisiones con alta densidad de internos.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a Bellavista se han trasladado varios internos desde otras provincias, lo que eleva los riesgos de contagio y requiere protocolos estrictos de control sanitario.

Estudios recientes indican que la combinación de hacinamiento y atención médica limitada aumenta la vulnerabilidad de los reos frente a enfermedades respiratorias como la tuberculosis. Por esta razón, se recomienda reforzar los controles, vacunas y seguimiento médico constante.

Impacto familiar y social

Los familiares de Jonathan retiraron su cuerpo en medio del dolor. El hecho también genera reflexiones sobre la gestión de enfermedades graves en cárceles.