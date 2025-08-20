COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Se crea el Comité Nacional de Salud Pública para erradicar la corrupción en hospitales de Ecuador

Nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de Ecuador buscan mejorar el abastecimiento y transparencia en hospitales públicos, con un comité liderado por el Ministerio de Salud.
El Comité Nacional de Salud Pública prioriza mejorar la atención en hospitales y centros médicos del país, asegurando calidad y oportunidad sin interrupciones. Foto: Freepik.
El Comité Nacional de Salud Pública prioriza mejorar la atención en hospitales y centros médicos del país, asegurando calidad y oportunidad sin interrupciones. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

El Gobierno de Ecuador impulsa un cambio estructural con la creación del Comité Nacional de Salud Pública para combatir la corrupción en hospitales. Esta iniciativa busca garantizar un servicio hospitalario digno y eficiente para todos los ciudadanos ecuatorianos. Carolina Jaramillo, portavoz de Carondelet, anunció este avance, resaltando la importancia de la nueva coordinación estatal.

Este nuevo ente de alta coordinación reunirá a las principales instituciones del Estado, buscando mejorar la calidad de atención y transparencia en la salud pública ecuatoriana. El Comité Nacional de Salud Pública representa un compromiso decisivo con la salud eficiente y segura para Ecuador.

Coordinación de alto nivel para transformar la salud pública

El Ministerio de Salud Pública ejercerá la presidencia del comité, que incluye a entidades clave como la Vicepresidencia de la República, Secretaría General de la Administración Pública. También participarán la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta alianza estratégica apunta a potenciar esfuerzos en todo el sistema sanitario.

Con esta estructura, el Comité Nacional de Salud Pública implementará planes conjuntos para supervisar, decidir y ejecutar acciones que aseguren un sistema más transparente y cercano a la población. Así, Ecuador dispondrá de un órgano permanente para gestionar temas fundamentales en salud.

Comité Nacional de Salud Pública: objetivos para mejorar la atención hospitalaria

El Comité Nacional de Salud Pública prioriza mejorar la atención en hospitales y centros médicos del país, asegurando calidad y oportunidad sin interrupciones. Se fortalecerá el abastecimiento de medicamentos e insumos clave para que lleguen puntualmente.

Además, el comité instaurará controles unificados en inventarios y distribución. Estos controles eliminarán intermediarios que generan retrasos y garantizarán la trazabilidad de los fármacos, beneficiando directamente a los pacientes.

Estrategias para combatir la corrupción y optimizar recursos

El Ministerio de Salud Pública gestionará con Direcciones Provinciales para tener un control más cercano y efectivo. La compra de medicamentos se realizará desde la matriz del ministerio con nuevas estrategias logísticas para evitar corrupción.

Carolina Jaramillo enfatizó que la salud pública “nunca más será el botín de mafias ni el negocio de burócratas y corruptos”. El Comité Nacional de Salud Pública pone fin a sobreprecios, repartos ilegales e impunidad dentro de hospitales y farmacias. Cada inversión en salud se dirigirá a salvar vidas y preservar la dignidad de los ecuatorianos.

