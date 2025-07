Se agudiza el conflicto por las reubicaciones de comerciantes

Una nueva etapa de presión y expectativa de los vendedores autónomos se viene luego de que este 1 de julio de 2025 realizaran una masiva movilización en rechazo a las reubicaciones de comerciantes propuestas por el Municipio.

Ahora, el gremio espera respuestas concretas, convocatorias a audiencias y una verdadera socialización del proyecto Mall Santo Domingo. Esta obra, a la que podrían ser trasladados, aún no ha sido construida, pero ya hay rechazo porque no conocen detalles sobre la iniciativa. Este lunes 1 de julio de 2025, más de 1 200 vendedores salieron a las calles para protestar en contra de las reubicaciones de comerciantes forzadas desde sus actuales puestos de trabajo. Reclamaron principalmente los que laboran en la peatonal 3 de Julio y la ex escuela Caracas. La movilización recorrió varias calles del centro de la ciudad y tuvo como punto de llegada el Municipio, donde se congregaron para entregar sus peticiones a las autoridades locales.

Rechazo a la reubicación sin obras concretas

Uno de los principales reclamos fue la intención del alcalde Wilson Erazo de promover reubicaciones de comerciantes de la calle peatonal 3 de Julio hacia el futuro Mall Santo. Los comerciantes denuncian que se pretende iniciar el proceso de desalojo sin contar con un espacio alternativo que garantice condiciones dignas para ejercer su trabajo. Ramiro Abad, dirigente del gremio de comerciantes, señaló que hasta ahora no se ha socializado el proyecto del mall con ellos y que no existe un compromiso formal de que esta obra realmente les beneficiará. “No aceptaremos reubicaciones improvisadas. Nos quieren sacar de nuestros lugares sin darnos garantías. No hay un solo bloque construido y ya quieren llevarnos”, afirmó Abad frente al Cabildo.

Audiencia por reubicaciones en camino

A la protesta también se sumaron los comerciantes que laboran en la ex escuela Caracas, predio donde se planea levantar un moderno edificio de parqueaderos. Ellos temen ser desalojados sin acuerdos previos y han presentado una acción de protección para frenar este proceso. La audiencia por este recurso legal está prevista para el 14 de julio. “La autoridad quiere sacarnos sin cumplir con llevarnos al nuevo mall, una obra que ni siquiera existe aún. No aceptamos los mercados que nos proponen, porque eso es una humillación”, dijo la dirigente, Gabriela Carrera.

Explicó que los comerciantes prefieren permanecer donde están hasta que haya una solución consensuada y viable.

Petición de garantías y respeto

Rechazo a venta de predios

Durante la marcha, los manifestantes también exigieron que no se vendan predios municipales, áreas verdes ni comunales. Otra de las consignas apuntó a la necesidad urgente de mejorar la seguridad en la ciudad, aspecto que también afecta al comercio autónomo. Los dirigentes recalcaron que en la sesión del Concejo Cantonal se ratificó la permanencia de los comerciantes en la peatonal 3 de Julio hasta que se concrete la construcción del Mall Santo Domingo. “Nos mantendremos firmes. Esta ha sido la primera acción, y vendrán más. Queremos que se nos incluya en el diseño y planificación del nuevo espacio, para estar seguros de que realmente va a funcionar”, dijo Abad.

Acciones legales y conciliación en curso

En el caso específico de los comerciantes de la peatonal, ya se ha convocado a una audiencia de conciliación. Dependiendo del resultado, se definirán nuevas medidas. La protesta se desarrolló de forma pacífica y estuvo acompañada por pancartas, banderas y consignas como “sin trabajo no hay paz” y “el comercio autónomo se respeta”. El Municipio, por su parte, no emitió un pronunciamiento oficial durante la jornada. (21).