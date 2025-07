Scarlett Johansson celebra la evolución de la representación femenina en Hollywood

Scarlett Johansson, reconocida actriz de su generación, habló sobre la evolución de la representación femenina en el cine desde sus inicios. En una entrevista con ‘The Times of London’, la estrella de “Los Vengadores” reflexionó sobre los papeles que recibía al comenzar y cómo Hollywood ha cambiado para ofrecer personajes femeninos más profundos y diversos.

Johansson recordó que al principio, los roles que le ofrecían giraban en torno a la mirada masculina y a su atractivo físico. “Muchos de los papeles que me ofrecían, o a los que aspiraba, tenían ambiciones o arcos argumentales que giraban en torno a su propio atractivo, a la mirada masculina o a una historia centrada en los hombres”, explicó la actriz.

Sin embargo, destacó que ese tipo de narrativa es menos frecuente hoy y que “algo ha cambiado” en la industria.

Scarlett Johansson: cambios en la industria cinematográfica

Johansson celebra que actualmente existan más modelos femeninos a seguir en el cine y que las mujeres ocupen puestos de poder que antes les eran negados. “El mensaje es diferente: hay muchos más modelos a seguir, las mujeres ocupan puestos de poder y han aumentado las oportunidades que he tenido de interpretar a mujeres que no tienen que ser solo una cosa u otra”, aseguró.

Este cambio ha permitido que la representación femenina en el cine sea más variada y auténtica, alejándose de estereotipos limitantes.

La actriz también recordó su experiencia personal con la hipersexualización desde una edad temprana, lo que limitó sus oportunidades y la hizo sentir encasillada. “Me cosificaron y me encasillaron de tal manera que sentía que no me ofrecían trabajo para lo que quería”, reveló.

Incluso llegó a pensar que, por cómo la percibían en la industria, parecía “tener 40 años”, aunque aún era muy joven.

Una nueva era para las mujeres en Hollywood

Hoy, Scarlett Johansson se muestra esperanzada ante el panorama actual y celebra que las nuevas generaciones de actrices estén encontrando un espacio más amplio y justo para desarrollar sus carreras.

La representación femenina en el cine ha avanzado, alejándose de la cosificación y los estereotipos que marcaron sus comienzos. Este cambio refleja una industria que poco a poco reconoce la importancia de contar historias femeninas complejas y diversas.

La actriz enfatiza que la evolución en la representación femenina no solo beneficia a las actrices, sino que también enriquece el cine en general. Los personajes femeninos ahora pueden tener historias propias, ambiciones y conflictos que no dependen exclusivamente de la mirada masculina.

Este avance contribuye a una industria más inclusiva y equitativa, donde las mujeres pueden ocupar roles tanto frente a la cámara como detrás de ella.