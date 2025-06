Sariha Moya, ministra de Economía: «al final del año podríamos tener un déficit de $3 mil millones»

Ecuador continúa enfrentando problemas económicos en sus arcas fiscales producto de deudas de administraciones anteriores, detalló la ministra de Economía, Sariha Moya. La responsable de la cartera de Estado afirmó que el gobierno de Daniel Noboa heredó un grave problema fiscal estructural donde el estado no lograba pagar a tiempo sus servicios, proveedores y gobiernos locales.

En una entrevista con Teleamazonas, que aquellas deudas aún deben seguirse pagando. Además, Moya detalló que a inicios de año mantenían deudas por 1.100 millones (aproximadamente) y se mantuvo hasta el primer trimestre, sin detallar su avance. Sin embargo, la ministra detalló que existe una proyección de incrementar ese déficit y podría colocarse en alrededor de 3.000 millones de dólares para fines de año.

«El Estado no lograba pagar sus servicios, no lograba pagar a los proveedores a tiempo. No lograba pagar a los gobiernos locales y aún se mantienen deudas que tenemos que seguir afrontando de administraciones anteriores», explicó.

Sariha Moya habla de fuentes de financiamiento

Al respecto, Sariha Moya indicó que el gobierno ha activado fuentes de financiamiento para abordar este déficit. Además, está trabajando en sanear las finanzas públicas, incluyendo pagos a dializadores, con 22 millones de dólares pagados en el mes actual y un total de 55 millones de dólares para el año. A esto se suma una inversión de $20 millones en insumos médicos.

«Este año hemos pagado más de $1.200 millones a los gobiernos locales. Eso incluye montos que pertenecen al 2025, pero también montos de administraciones pasadas«, agregó. La discusión también toca la posibilidad de una reforma tributaria, que Moya dice está siendo analizada, y el diálogo continuo con financiadores internacionales, con desembolsos ya en tránsito.

«Lo estamos analizando (…) Puede ser para este año o para el siguiente», detalló Sariha Moya.

Pago a prefecturas del país

La ministra de Economía amplió además que se mantiene un diálogo fluido con el Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (CONGOPE), referente a la deuda con las prefecturas del país. El mismo se ha extendido con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Según Moya, propuso un plan de pagos con el que hubo acuerdos.

«De hecho, el compromiso inicial era poder pagar la mayoría de la cuota de las prefecturas del 60% el 4 de junio y le prometimos que si nosotros teníamos liquidez la adelantábamos para el 30 (de mayo) porque entiendo las necesidades de fin de mes de una administración», sostuvo. Este compromiso se adelantó, explicó Sariha Moya, y se hizo el viernes pasado.