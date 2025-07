Sarah Jessica Parker rompe el silencio: romance con Nicolas Cage y amor duradero con Matthew Broderick

En una revelación que sorprendió a los seguidores del cine de los 90, Sarah Jessica Parker, de 60 años, rompió el silencio durante su aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. La actriz confirmó sin rodeos que mantuvo un romance con Nicolas Cage.

“Um, yes, I did” (Um, sí, lo hice), respondió con una sonrisa cuando le preguntaron directamente sobre esos antiguos rumores.

La química en ‘Honeymoon in Vegas’

Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage compartieron pantalla en la icónica comedia romántica de 1992, ‘Honeymoon in Vegas’. Allí interpretaron a Betsy y Jack, un dueto que conquistó por su química y espontaneidad.

Aunque muchos especularon sobre la relación personal entre Parker y Cage, la actriz puso fin oficialmente a las conjeturas con su declaración. No ofreció detalles sobre la duración o profundidad del romance, pero la confirmación bastó para generar un torrente de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Andy Cohen, amigo cercano de Parker, comentó con complicidad: “Oh, wow… we got some talking to do” (Oh, vaya… tenemos algo que hablar).

Este romance entre Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage destaca como uno de los secretos mejor guardados del cine noventero.

Sarah Jessica Parker: matrimonio sólido con Matthew Broderick

En la misma entrevista, Sarah Jessica Parker habló sobre su relación con Matthew Broderick, su esposo desde 1997. Contó que tuvieron su primera cita en 1992 y que ella fue la primera en decir “Te amo”. “Nada que perder, ¿sabes?”, compartió, recordando ese instante lleno de valentía y sinceridad.

Tras casi tres décadas juntos, la pareja se ha convertido en un referente del espectáculo y el amor duradero. Han brillado en Broadway con obras como ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ y ‘Plaza Suite’. Además, son padres orgullosos de tres hijos: James Wilkie y las gemelas Tabitha y Marion.