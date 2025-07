Sarah Alarcón rompe el silencio: “No hay que permitir que hagan con el nombre de uno lo que quieran”

La modelo ecuatoriana Sarah Alarcón, de 20 años, se pronunció por primera vez tras ser señalada por varios medios de farándula de ser la tercera en discordia entre la presentadora Virginia Limongi y el chico reality Cézar Augusto.

A través de un live en sus redes sociales, la hija de la comunicadora Gabriela Pazmiño Yépez expresó su malestar al ser víctima de señalamientos y reconfirmó que está tomando acciones legales contra los reporteros que la difamaron.

Sarah Alarcón revela por qué guardó silencio

En su transmisión en vivo, Sarah se refirió a una pasada entrevista en la que ella desmintió los rumores de una relación con Augusto, pero que fue usada para sacarla de contexto debido a su actitud. Indicó que ella dijo su verdad, pero que no recibió importancia.

“Ahí dije la cosas como son y ala gente (no) le importó, no le importó nada. O sea, simplemente decidieron creerle a cualquier otra persona que habló lo que quiso. Y yo hablé en esa entrevista, por más que me haya reído por lo que ya les conté, por más de todo, igualmente creyeron en otra cosa sin lo que yo dije”, expresó.

Tomó acciones legales

Sarah Alarcón agregó que por esa razón prefirió no dar más declaraciones al respecto, pero sí tomar acciones contra quienes la difamaron. “Entonces ya ¿para qué voy a hablar más? O sea, para que sigan malinterpretando y sigan haciendo sus propias especulaciones, mejor tomé acciones, ya sabrán cuáles“, detalló la joven influencer.

Las acciones que mencionó la modelo serían demandas legales contra un reportero y un programa de televisión, donde se expresaron de manera despectiva en contra de ella, acusándola de haber propiciado la ruptura de Virginia Limongi y Cézar Augusto. “Pero yo sí les digo, no hay que permitir que hagan del nombre de uno lo que quieran. Entonces yo hice lo que tenía que hacer y ya”, finalizó.

Sarah Alarcón no fue la causante

Tras los rumores de una relación con Sarah Alarcón, el brasileño Cézar Augusto hizo público el fin de su relación con la manabita Virginia Limongi, el pasado 4 de julio.

En medio de la transmisión del reality ‘Soy el mejor’, del cual es parte, el modelo carioca negó que su ruptura se haya dado por infidelidades. “Yo vengo sufriendo muchas acusaciones y necesito establecer muchas cosas. La primera es que Virginia y yo ya no estamos hace un tiempo, pero ustedes se enteraron hace poco tiempo. Nuestra relación se acabó, no hubo ninguna tercera persona, nunca hubo terceras personas en nuestras relaciones””, dijo.

Por su parte, la exMiss Ecuador ha preferido guardar silencio sobre esta polémica, recalcando que no hará de su vida “un circo”. La presentadora de televisión solo se ha dicho agradecida por el apoyo de sus seguidores y sus muestras de amor. (13).