Santo Domingo será sede del Primer Congreso Nacional de Casación y Justicia Multinivel

La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, junto al Consejo de la Judicatura, anunció la realización del Congreso Nacional de Casación y Justicia Multinivel del 18 al 22 de agosto.

Congreso Nacional: Un evento académico con trascendencia

El presidente de la Corte Provincial, Iván León, informó que el Congreso Nacional tendrá lugar en el aula magna Fernando Rielo de la Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. El evento será gratuito y está dirigido a jueces, abogados de libre ejercicio, estudiantes de derecho y ciudadanía interesada.

Según León, el congreso busca consolidarse como un referente nacional en materia de argumentación jurídica y transparencia. “Queremos darle un enfoque académico y crítico a la administración de justicia, más allá de los cuestionamientos negativos”, sostuvo.

Los ejes temáticos incluyen el recurso de casación en materia penal, laboral y contencioso-administrativo, así como el análisis del pluralismo jurídico en el sistema ecuatoriano.

Congreso Nacional con visión transformadora

La autoridad judicial recalcó que el Congreso Nacional de Casación no será únicamente un espacio técnico, sino también un foro para humanizar la justicia. La meta es fortalecer la capacidad argumentativa de los operadores y, a la vez, sensibilizarlos sobre el impacto social de sus decisiones.

“Queremos una justicia más ágil, más transparente y cercana a los derechos fundamentales de las personas”, señaló León. Agregó que el encuentro será un punto de diálogo, aprendizaje y compromiso con una Constitución más íntegra y democrática.

Las jornadas académicas se realizarán de 18:00 a 21:00 y contarán con la participación de jueces de la Corte Nacional, especialistas de distintas áreas y reconocidos académicos.

Logística y respaldo institucional

La organización del Congreso Nacional de Casación ha requerido un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas. La Corte Provincial agradeció el apoyo de profesionales del derecho y empresas locales que han colaborado con recursos logísticos, hospedaje y transporte.

El Sindicato de Choferes de Santo Domingo, por ejemplo, facilitará el traslado de magistrados y ponentes. Además, se entregarán certificados de asistencia a quienes cumplan con el 100 % de participación presencial.

El presidente de la Corte Provincial destacó que este tipo de eventos no cuenta con financiamiento estatal específico, por lo que el respaldo de la comunidad resulta esencial. “Es un esfuerzo colectivo para garantizar excelencia y participación activa”, indicó.

Contexto académico y jurídico

La iniciativa surge en un momento en que la administración de justicia enfrenta cuestionamientos ciudadanos y altos niveles de desconfianza.

En este escenario, el Congreso Nacional se plantea como una oportunidad para reforzar la legitimidad de la justicia ecuatoriana. Al abrir un espacio de formación, se busca no solo mejorar la técnica procesal, sino también impulsar un debate sobre la relación entre justicia y realidad social. Iván León aseguró que el congreso tendrá continuidad en los próximos años (31).