Santo Domingo: reacondicionan la exminiterminal para vendedores de la exescuela Caracas

El Municipio de Santo Domingo comenzó este 20 de agosto la adecuación de la exminiterminal de la calle San Miguel y avenida 3 de Julio, donde será ejecutada la reubicación comerciantes de la exescuela Caracas tras un acuerdo con las autoridades municipales, en medio de dudas legales y resistencia de algunos comerciantes.

Reubicación en la exminiterminal

La madrugada de este miércoles, maquinaria pesada derribó parte de la antigua infraestructura para habilitar el espacio. Allí funcionará de manera temporal la Bahía Comercial de la exescuela Caracas, cuyos comerciantes laboraban desde la pandemia en la intersección de las avenidas Quito y Río Toachi.

En el lugar, personal de la Dirección de Mercados y Comercio Autónomo realizó mediciones para determinar el área que ocuparán los comerciantes. Estas acciones forman parte del acuerdo alcanzado el pasado 28 de julio entre las asociaciones de vendedores y el alcalde Wilson Erazo.

Además cerraron el tráfico vehicular en la calle Azogues y la calle San Miguel lo que fue criticado por comerciantes quienes denunciaron pérdidas económicas. Añaden que no ha existido socialización.

La medida permitirá liberar la intersección de las avenidas Quito y Río Toachi para continuar con la construcción de un edificio de parqueaderos, sin afectar la actividad económica de los vendedores.

Traslado vendedores exescuela Caracas Santo Domingo: acuerdo tras meses de resistencia

Durante meses, los comerciantes de la exescuela Caracas rechazaron la posibilidad de trasladarse a sitios alternativos como el exCorreos o mercados periféricos. Consideraban que esos espacios no reunían condiciones para desarrollar su trabajo.

Finalmente, representantes de ocho de las diez asociaciones que conforman la Bahía Comercial llegaron a un consenso con el Municipio. La exminiterminal fue vista como una opción adecuada, al ofrecer espacio suficiente para mantener organizadas sus actividades.

Édison Jiménez, presidente del patio de comidas, destacó la importancia del acuerdo. “Este espacio nos permite seguir trabajando sin que nuestras ventas se vean perjudicadas”, expresó en una entrevista anterior.

Exminiterminal Santo Domingo reubicación comerciantes: polémica legal por el terreno

Pese al inicio de las labores de adecuación, algunos comerciantes señalan que la propiedad del espacio estaría en disputa. Se menciona que el predio, antes conocido como El Socorro, pertenece a la familia Gándara, lo que ha generado incertidumbre sobre la legalidad de la reubicación.

Ante ello, voceros de los comerciantes advirtieron que acciones legales podrían interponerse para impedir que se instalen los nuevos puestos. Esta situación mantiene a los vendedores a la expectativa de una resolución definitiva por parte de las autoridades competentes.

No obstante, el Municipio asegura que la medida es transitoria y busca garantizar tanto el avance de la obra de parqueaderos como la continuidad de la actividad económica en el centro de la ciudad.