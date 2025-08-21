Santo Domingo: Los comerciantes de la Excaracas se mudan a la Exminiterminal el lunes

El Municipio de Santo Domingo iniciará el lunes 25 de agosto la reubicación de comerciantes que ocupaban la exescuela Caracas, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público.

Proceso de reubicación avanza con acuerdos

El director de Mercados y Comercio Autónomo, Anthony Rivilla, informó que la medida se desarrolla en consenso con los presidentes de asociaciones y la mayoría de comerciantes.

De los 125 puestos registrados, alrededor de 100 comerciantes firmaron su aceptación al traslado. Sin embargo, cerca de 25 aún no se han acercado a oficializar su reubicación.

Según Rivilla, el proceso se ejecuta “de manera transparente”, mediante un sorteo que asignó los nuevos locales. Además, destacó que la gestión ha contado con la colaboración de los comerciantes.

Apoyo logístico y operativo

El desmontaje de estructuras comenzará el lunes 25 de agosto desde las 08:00. En la jornada participarán el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Obras Públicas, Servicios Generales, Control Territorial, así como apoyo de empresas privadas.

Durante el proceso, se mantendrá cerrado el paso vehicular en las calles San Miguel y Sogues por seguridad y para facilitar las labores de adecuación. Está previsto que los accesos se habiliten tras la finalización de los trabajos iniciales.

Las autoridades recalcaron que la medida busca garantizar orden, seguridad y mejores condiciones para los comerciantes, además de permitir la construcción de una obra emblemática en el sector.

Reubicación de comerciantes en Santo Domingo: reacciones de las asociaciones

Gabriela Carrera, presidenta de la Asociación de Relojeros, señaló que las negociaciones fueron largas, pero finalmente se alcanzó un acuerdo que beneficia a los socios y a la ciudad.

Carrera aseguró que el proceso fue justo, pues la distribución de locales se realizó mediante sorteo con presencia de los presidentes de las asociaciones. “Ha sido transparente, ni uno más ni uno menos”, enfatizó.

Las asociaciones acordaron inicialmente trasladarse al ex-mini terminal y, posteriormente, al Mall Santo Domingo, como parte del plan de ordenamiento.

Traslado de comerciantes en Santo Domingo: puntos pendientes y resistencias

Aunque la mayoría de asociaciones aceptaron la reubicación, algunos comerciantes mantienen procesos judiciales o han expresado resistencia. Según las autoridades, se respetará su derecho a la resistencia, pero se reiteró la disposición a dialogar.

El Municipio aseguró que los comerciantes que aún no han formalizado su traslado podrán hacerlo en los próximos días, pues las puertas permanecen abiertas para atenderlos.

El proceso de reubicación busca consolidar un ordenamiento integral que no solo beneficia a Santo Domingo, sino que representa un proyecto de alcance nacional en materia de comercio regulado.