COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo Domingo
Sociedad

Santo Domingo: Los comerciantes de la Excaracas se mudan a la Exminiterminal el lunes

Más de 100 comerciantes aceptaron la reubicación en Santo Domingo mediante sorteo transparente, mientras 25 aún no confirman su traslado definitivo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santo Domingo Los comerciantes de la Excaracas se mudan a la Exminiterminal el lunes
Al mediodía de este jueves los mercaderes se reunieron.
Santo Domingo Los comerciantes de la Excaracas se mudan a la Exminiterminal el lunes
Al mediodía de este jueves los mercaderes se reunieron.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

El Municipio de Santo Domingo iniciará el lunes 25 de agosto la reubicación de comerciantes que ocupaban la exescuela Caracas, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público.

Proceso de reubicación avanza con acuerdos

El director de Mercados y Comercio Autónomo, Anthony Rivilla, informó que la medida se desarrolla en consenso con los presidentes de asociaciones y la mayoría de comerciantes.

De los 125 puestos registrados, alrededor de 100 comerciantes firmaron su aceptación al traslado. Sin embargo, cerca de 25 aún no se han acercado a oficializar su reubicación.

Según Rivilla, el proceso se ejecuta “de manera transparente”, mediante un sorteo que asignó los nuevos locales. Además, destacó que la gestión ha contado con la colaboración de los comerciantes.

Apoyo logístico y operativo

El desmontaje de estructuras comenzará el lunes 25 de agosto desde las 08:00. En la jornada participarán el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Obras Públicas, Servicios Generales, Control Territorial, así como apoyo de empresas privadas.

Durante el proceso, se mantendrá cerrado el paso vehicular en las calles San Miguel y Sogues por seguridad y para facilitar las labores de adecuación. Está previsto que los accesos se habiliten tras la finalización de los trabajos iniciales.

https://www.eldiario.ec/santo-domingo-reacondicionan-la-exminiterminal-para-vendedores-de-la-exescuela-caracas-20250820/
Las calles alrededor de la exminiterminal están cerradas al paso vehicular desde ayer.

Las autoridades recalcaron que la medida busca garantizar orden, seguridad y mejores condiciones para los comerciantes, además de permitir la construcción de una obra emblemática en el sector.

Reubicación de comerciantes en Santo Domingo: reacciones de las asociaciones

Gabriela Carrera, presidenta de la Asociación de Relojeros, señaló que las negociaciones fueron largas, pero finalmente se alcanzó un acuerdo que beneficia a los socios y a la ciudad.

Carrera aseguró que el proceso fue justo, pues la distribución de locales se realizó mediante sorteo con presencia de los presidentes de las asociaciones. “Ha sido transparente, ni uno más ni uno menos”, enfatizó.

Las asociaciones acordaron inicialmente trasladarse al ex-mini terminal y, posteriormente, al Mall Santo Domingo, como parte del plan de ordenamiento.

Traslado de comerciantes en Santo Domingo: puntos pendientes y resistencias

Aunque la mayoría de asociaciones aceptaron la reubicación, algunos comerciantes mantienen procesos judiciales o han expresado resistencia. Según las autoridades, se respetará su derecho a la resistencia, pero se reiteró la disposición a dialogar.

El Municipio aseguró que los comerciantes que aún no han formalizado su traslado podrán hacerlo en los próximos días, pues las puertas permanecen abiertas para atenderlos.

El proceso de reubicación busca consolidar un ordenamiento integral que no solo beneficia a Santo Domingo, sino que representa un proyecto de alcance nacional en materia de comercio regulado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En Santo Domingo los moradores del barrio 6 de Diciembre denuncian riesgo por muro inclinado y alcantarilla colapsada

Portoviejo acoge la Copa Libertadores Intercolegial 2025

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, se convierte en mamá tras adoptar una bebé

La música sabanera de Colombia llega a Ecuador con Rubén Darío Salcedo y su Grupo Corralero Internacional

Concejo Municipal de Guayaquil aprueba medidas financieras, homenajes y suspensión de aplicativo VIPA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En Santo Domingo los moradores del barrio 6 de Diciembre denuncian riesgo por muro inclinado y alcantarilla colapsada

Portoviejo acoge la Copa Libertadores Intercolegial 2025

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, se convierte en mamá tras adoptar una bebé

La música sabanera de Colombia llega a Ecuador con Rubén Darío Salcedo y su Grupo Corralero Internacional

Concejo Municipal de Guayaquil aprueba medidas financieras, homenajes y suspensión de aplicativo VIPA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En Santo Domingo los moradores del barrio 6 de Diciembre denuncian riesgo por muro inclinado y alcantarilla colapsada

Portoviejo acoge la Copa Libertadores Intercolegial 2025

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, se convierte en mamá tras adoptar una bebé

La música sabanera de Colombia llega a Ecuador con Rubén Darío Salcedo y su Grupo Corralero Internacional

Concejo Municipal de Guayaquil aprueba medidas financieras, homenajes y suspensión de aplicativo VIPA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO