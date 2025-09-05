Una vaca suelta causa sorpresa y caos vehicular en la avenida Quito en Santo Domingo

Una vaca suelta interrumpió el tránsito la tarde del jueves 4 de septiembre de 2025, a las 18h30, en la avenida Quito, sector del Recinto Ferial en Santo Domingo de los Tsáchilas, tras escapar de un sitio cercano.

El incidente que sorprendió a la ciudad

Testigos relataron que el animal avanzaba con rapidez por la vía principal, lo que obligó a los vehículos a frenar bruscamente o desviarse de su carril. La presencia del bovino generó momentos de tensión entre los conductores.

Un transeúnte grabó el momento en vídeo y difundió las imágenes en redes sociales. Allí se observa al animal corriendo con un cabo atado en sus patas, lo que indicaría que se escapó de alguna propiedad cercana al sector.

Pese al caos, no se reportaron heridos ni daños materiales. Autoridades locales aún no han identificado al dueño del animal.

Seguridad vial en riesgo

El paso de la vaca generó retrasos en el tránsito durante varios minutos. Conductores que circulaban por la zona manifestaron su preocupación ante la falta de control sobre animales en áreas urbanas.

El hecho se suma a otros incidentes registrados en el país. Una curiosa escena sorprendió a Loja el 28 de mayo de 2025. Una vaca se paseó libremente por las calles del centro, entre Alonso de Mercadillo y Juan José Peña.

Las cámaras de videovigilancia registraron al animal caminando por la acera, tras aparentemente escapar de sus dueños. Lo insólito ocurrió cuando el bovino dio la vuelta e ingresó a las instalaciones de una empresa ubicada en la planta baja del sector.