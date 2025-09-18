Prefectura inicia ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo en el tramo Unión del Toachi-KFC

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas inició la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo en el tramo Unión del Toachi-KFC, con trabajos preliminares.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas dio inicio este 18 de septiembre de 2025 a los trabajos de ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi-KFC, una obra que se ejecutará en tres años y con una inversión de 26,3 millones de dólares, financiados exclusivamente con la recaudación del peaje.

Inicio de los trabajos

Las labores comenzaron con la limpieza y desbroce de maleza, a cargo del Consorcio Multinacional Tsáchila, encargado de la ejecución. La maquinaria arribó desde tempranas horas al sector del Batallón Montúfar, donde iniciaron las primeras intervenciones hasta el empalme con el tramo ya ampliado en KFC.

De acuerdo con Néstor Loaiza, director de Peajes y administrador del contrato, se aplicarán medidas para minimizar el impacto vial. “Seremos lo menos invasivos posible en este tema de la ampliación, ya que estaremos coordinando para trabajar en las partes aledañas a la vía, para no interrumpir el tráfico”, aseguró.

La autoridad solicitó comprensión a la ciudadanía debido a que se prevé que la circulación vehicular experimente retrasos mientras se ejecutan los trabajos preliminares y posteriores.

Aspectos financieros y contractuales

La Prefecta de Santo Domingo recordó que el contrato mantiene el mismo valor establecido hace más de siete años por la administración de Geovanny Benítez, equivalente a 26’387.453,81 dólares.

El contratista ya recibió un anticipo de 5,27 millones de dólares. Con ello el compromiso a mantener actualizadas las garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato.

El pago de la obra se realizará únicamente con la recaudación del peaje, lo que permitirá evitar un endeudamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y en consecuencia, intereses adicionales para la provincia.

Compromiso institucional y antecedentes

La Prefecta sostuvo que su administración ha priorizado la defensa de los intereses provinciales, tras diferencias contractuales con la empresa Hidalgo-Hidalgo, que reclamaba indemnizaciones millonarias. “Lo más importante es que la construcción y la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo KFC-Unión del Toachi será una realidad”, afirmó.

El contrato establece un plazo de 36 meses desde la orden de inicio. Por lo que se espera que la obra esté finalizada en septiembre de 2028, siempre que no se presenten retrasos adicionales.

Este tramo constituye un punto estratégico, pues conecta a Quito con Santo Domingo. Es una vía de alto flujo vehicular y considerada una de las rutas de comercio más importantes de la Sierra y Costa del país.

Impacto esperado

La ampliación a cuatro carriles busca mejorar la seguridad vial, disminuir la congestión vehicular y fortalecer el desarrollo económico en la provincia. Se prevé que la obra beneficie a miles de conductores que a diario transitan entre Quito y Santo Domingo.