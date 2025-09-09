“Hasta las rodillas llega el agua”: alerta por caos en la calle Loja de La Concordia

En La Concordia, tramo de la calle Loja presenta hundimientos, agua estancada y huecos que complican el tránsito y ponen en riesgo a estudiantes y peatones.

Deterioro vial en la calle Loja de La Concordia genera alarma ciudadana

Un tramo de la calle Loja, en La Concordia, a la altura del barrio 10 de Agosto, presenta hundimientos, acumulación de agua y un hueco profundo que cubre medio carril. La situación genera malestar en vecinos, peatones y padres de familia, ya que en las inmediaciones funciona una unidad educativa.

Hundimientos y agua estancada

Los moradores explicaron que, en un punto, se construyó un hundimiento para evacuar aguas lluvias y residuales, pero este sistema nunca funcionó por la falta de cunetas. En lugar de drenar, el agua se acumula formando charcos permanentes, sumados a la maleza y basura que se concentran en los bordes de la vía.

El problema se mantiene incluso en verano, lo que hace pensar que el agua podría provenir de casas aledañas sin conexión a alcantarillado. En temporada de lluvias, los charcos alcanzan gran volumen y dificultan el paso de los peatones.

Hueco peligroso en la calzada

Otro punto crítico es un hueco que se ha ampliado hasta cubrir medio carril. Los conductores que conocen el tramo lo esquivan invadiendo el carril contrario cuando está libre. Otros deben detenerse para evitar daños en sus vehículos. Quienes desconocen la vía caen en el bache, provocando salpicaduras de agua sucia sobre los transeúntes.

Los vecinos solicitan a las autoridades que, al menos, se coloque material de lastre y cinta de advertencia mientras se espera una reparación definitiva.

Tránsito pesado y riesgo escolar

La calle Loja es una vía de descongestión del centro de La Concordia y concentra un alto flujo de vehículos, entre ellos motocicletas, tricimotos y transporte pesado. La situación se agrava en horarios escolares, cuando estudiantes y padres deben cruzar la calzada.

Aunque existen señales de advertencia, padres de familia piden presencia de agentes de tránsito para evitar accidentes. “Los alumnos esperan varios minutos para cruzar y muchos no van acompañados”, manifestaron.

Testimonios de preocupación

María Chávez, madre de familia, aseguró que acompaña siempre a su hija por seguridad. “Son años con este problema y ahora se ha extendido. Las autoridades deben actuar para evitar un accidente”, indicó.

Otros ciudadanos coinciden en la gravedad del problema. Cindy Cabezas, transeúnte, señaló: “Cuando llueve, el agua llega a las rodillas, porque la calle tiene caída y se concentra. Es un peligro”.

Mientras tanto, Luis Martínez, conductor, relató: “Esto se ha vuelto un caos, es una calle de alta circulación y no hay arreglo. Ojalá haya solución pronto”.

Proyecto de alcantarillado, la única esperanza

Los habitantes del barrio confirmaron que la zona está incluida en la planificación del proyecto de alcantarillado de La Concordia, actualmente en ejecución. Sin embargo, el proceso demandará al menos un año y medio para completarse.

Hasta entonces, la comunidad solicita medidas inmediatas: limpieza de los bordes, apertura de cunetas y reparación provisional del hueco, con el fin de reducir riesgos en una vía que se ha vuelto crítica para conductores y peatones.

Con información de Ligia Bravo.