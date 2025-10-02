Avanza obra de contención en el km 83 para reforzar la seguridad vial en Santo Domingo

La Prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas supervisó los trabajos de estabilización del talud en el km 83 de la vía Alóag–Santo Domingo, obra que avanza con éxito.

La prefecta Johana Núñez recorrió, el 2 de octubre de 2025, el km 83 de la vía Alóag–Santo Domingo para verificar el avance de la estabilización de talud. Los trabajos, ejecutados por el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, buscan garantizar la seguridad vial en un tramo de alta circulación vehicular. Esto tras años de incidentes ocasionados por deslizamientos.

Avance técnico de la obra

Durante la supervisión, la autoridad constató que se encuentran 8.000 metros de malla triple torsión recubierta de PVC totalmente anclados. Esta estructura forma una cerca de protección y contención del talud.

Además, verificó la funcionalidad de la cuneta de coronación, obra hidráulica que evita la acumulación de agua de lluvia y reduce riesgos de deslizamiento.

Según el superintendente de obra, Eduardo Quintana, la intervención concluirá en aproximadamente dos meses, con la garantía de emplear materiales de alta resistencia y técnicas innovadoras para ofrecer mayor durabilidad y seguridad.

Seguridad para usuarios de la vía

La vía Alóag–Santo Domingo es una de las más transitadas del país, al conectar la Costa y la Sierra y servir como ruta estratégica para el comercio y la movilidad.

En reiteradas ocasiones, este tramo sufrió interrupciones por caídas de tierra y deslizamientos, afectando el tránsito y generando riesgos para conductores y pasajeros. Con la estabilización del talud, se busca reducir de manera definitiva estos problemas.

La prefecta Johana Núñez expresó que los usuarios estarán “protegidos al 100 %”. Resaltó que el proyecto refleja el compromiso del Gobierno Provincial de trabajar con responsabilidad y respaldo técnico.

Obra con impacto provincial y nacional

La intervención en el km 83 forma parte de un plan integral de mantenimiento y seguridad vial impulsado por la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El proyecto no solo beneficiará a los habitantes de la provincia. Sino también a los transportistas y viajeros de todo el país, al tratarse de un corredor nacional que conecta puertos, mercados y centros productivos.

La estabilización del talud representa una inversión en infraestructura preventiva, que busca reducir emergencias y costos derivados de cierres de vía.