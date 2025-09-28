Ataque armado en billar deja dos asesinados y siete heridos. Aquí los detalles

La noche del sábado 27 de septiembre, ocurrió un violento ataque armado y asesinato en Santo Domingo de los Tsáchilas. En un billar ubicado en la avenida Tsáfiqui y calle Tulcán, en el sector conocido como el anillo vial, un grupo de personas que disfrutaba de un momento ameno fue sorprendido por desconocidos que llegaron en vehículos y abrieron fuego.

El reporte de la Policía sobre el asesinato

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el ataque dejó un saldo de dos personas asesinadas, identificadas como padre e hijo, y siete heridas.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a diferentes casas de salud de la ciudad mientras se investiga la causa del hecho. Además, se investiga si los asesinados tienen o no un historial delictivo o son personas que estuvieron en el lugar equivocado.

El hecho ocurrió en una zona concurrida durante la noche, se vivieron momentos de caos y desesperación.

Más detalles sobre los asesinados

Familiares, vecinos y amigos de las víctimas llegaron al sitio, protagonizando escenas de profundo dolor mientras pedían auxilio para los heridos. Muchos de los cuerpos estaban en el piso bañados en sangre.

Testigos relataron que las personas dentro del billar lograron cerrar la puerta del establecimiento al percatarse de la llegada de los atacantes. Según las versiones, esto posiblemente evitó un mayor número de víctimas. Inicialmente, se habló de cinco fallecidos, pero la policía aclaró que solo fueron dos.

El cuarto ataque en dos meses

Este es el cuarto ataque armado de este tipo registrado en Santo Domingo en menos de dos meses, sumando múltiples víctimas fatales. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este caso, y el comando de la Policía de Santo Domingo no ha emitido un pronunciamiento oficial con más detalles sobre lo ocurrido.

En los otros ataques la Policía ha indicado que el origen es peleas o disputas entre bandas delictivas que quieren ganar territorio en Santo Domingo.