Sandra Oh, icónica actriz de ‘Grey’s Anatomy’, ahora es una doctora en la vida real

La actriz canadiense Sandra Oh, reconocida por su papel de Cristina Yang en la serie de médicos ‘Grey’s Anatomy’, recibió un doctorado honoris causa de Dartmouth College por su trayectoria artística, pronunciando un discurso emotivo. Ahora, es una doctora en la vida real, como ella mismo dijo con humor.

Cristina Oh dio un emotivo discurso y terminó bailando

En la ceremonia, dada en New Hampshire, Estados Unidos, la actriz pronunció un discurso ante más de 10.000 personas, compartiendo reflexiones sobre la vida. “Nunca asistí a la universidad. Solo he interpretado personajes que sí lo hicieron. Gracias por ayudar a cumplir el sueño de mis padres: que obtuviera un diploma”, dijo Oh.

Además, agradeció a Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy y exalumna de Dartmouth, por animarla a dar el discurso de la ceremonia.

El evento académico culminó con un baile colectivo al ritmo de ‘Titanium’ de David Guetta, recordando las icónicas escenas de baile entre Cristina Yang y Meredith Grey. “Cuando el mundo se pone duro, o cuando es bueno, siempre tómate tiempo para bailar”, dijo la famosa de raíces coreanas.

Ahora es una doctora de verdad

Durante su discurso, Sandra Oh habló sobre su experiencia en Grey’s Anatomy (2005-2014), describiendo esa década como “una de las más desafiantes” de su vida. “Cuanto más quería que cambiaran mis circunstancias externas, peor me sentía”, confesó. También instó a los graduados a abrazar la incomodidad como una oportunidad de crecimiento y a practicar la bondad. “¿Puedes sostener tu corazón roto con ternura? Eso es la bondad”, afirmó la intérprete.

Luego del evento, Sandra Oh compartió su alegría a través de un post en Instagram, donde compartió varias fotos y escribió: “¡Una doctora de verdad! (Bueno, honoraria)”. Las imágenes mostraron a la actriz con toga, posando con graduados y bailando con alegría.

La trayectoria de la actriz Sandra Oh