San Antonio y Manta FC se enfrentan en los 16avos de la Copa Ecuador 2025

La Copa Ecuador 2025, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), continúa su fase de 16avos de final con un emocionante encuentro este miércoles 13 de agosto. San Antonio FC, filial de Universidad Católica y actual sexto en la Serie B, recibirá a Manta FC en el estadio Olímpico Ciudad de Ibarra a las 15h00.

El partido, que promete un choque equilibrado, será transmitido por DSports y DGO, según informó la FEF. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Liga de Quito, que superó a Olmedo en una definición por penales (1-1, 5-3) el 16 de julio.

San Antonio, en sus últimos diez partidos ha ganado cuatro, perdido 3 y empató 3. Manta FC, con un desempeño más irregular (una victoria, tres derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos), buscará recuperarse. En caso de empate tras los 90 minutos, el clasificado se definirá por penales, como establece el formato del torneo.

El Manta FC busca meterse a lo octavos de final

La Copa Ecuador 2025 mantiene el sistema de eliminación directa utilizado en 2024, cuando El Nacional se consagró campeón. En la primera fase, 32 equipos (10 de Serie B, 20 de Segunda Categoría, un campeón amateur y un clasificado de la fase previa) compitieron en duelos a partido único.

De allí surgieron 16 clasificados que ahora enfrentan a los 16 equipos de la Serie A en los 16avos de final, que se extenderán hasta el 28 de agosto. Los clubes de menor categoría, como San Antonio, son locales en esta ronda. Si ambos equipos son de la misma división, la localía recae en el peor ubicado en el ranking Conmebol o la tabla acumulada.

Ya han asegurado su pase a octavos diez equipos: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle y Deportivo Cuenca. Los octavos se jugarán entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre, los cuartos el 15 y 22 de octubre, las semifinales (ida y vuelta) el 5 y 12 de noviembre, y la final, a partido único, el 26 de noviembre en una sede por definir. El campeón obtendrá un cupo a la Copa Libertadores 2026 y un premio económico