Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Vida
Ciencia y Tecnología

Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy

Galaxy da un salto en seguridad con detección inteligente de voces clonadas y alertas inmediatas.
Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy
La detección en tiempo real de suplantación de voz con IA en dispositivos Galaxy representa un avance significativo contra las estafas telefónicas. Foto: Europa Press.
Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy
La detección en tiempo real de suplantación de voz con IA en dispositivos Galaxy representa un avance significativo contra las estafas telefónicas. Foto: Europa Press.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,...

[email protected]

Samsung ha lanzado una nueva protección en sus dispositivos Galaxy. Su objetivo es combatir las estafas que utilizan la suplantación de voz con inteligencia artificial (IA) durante las llamadas telefónicas.

Esta herramienta, llamada ‘Voice Phishing Suspected Call Alert’, identifica si una llamada de un número intenta engañar al usuario con una voz clonada con IA.

Actualmente, esta función está activa únicamente en Corea. Opera directamente en el dispositivo, aprovechando información de la Agencia Nacional de Policía de Corea y del Instituto Nacional de Investigación Científica del país. Cuando detecta esta suplantación, el sistema alerta al usuario con una notificación acompañada de sonido y vibración, según informó Android Police basándose en el blog oficial de Samsung.

Tecnología contra el fraude en llamadas Galaxy

Este sistema parece funcionar exclusivamente en las llamadas salientes, es decir, aquellas realizadas a números que no se encuentran guardados en la agenda del teléfono. Además, está diseñado para funcionar con la interfaz One UI 8, lo que limita su disponibilidad a los modelos Galaxy más recientes. Así, Samsung refuerza su compromiso en proteger a los usuarios de engaños por teléfono mediante el uso de IA avanzada.

Impacto y alcance de la protección Samsung

La detección en tiempo real de suplantación de voz con IA en dispositivos Galaxy representa un avance significativo contra las estafas telefónicas, que cada vez se vuelven más sofisticadas. Samsung se vale de fuentes oficiales coreanas para garantizar la efectividad de esta protección, aunque por ahora solo está disponible para usuarios en Corea del Sur. Los dispositivos Galaxy equipados con One UI 8 serán los primeros en recibir esta función, que busca evitar pérdidas económicas y proteger la privacidad durante las comunicaciones telefónicas.

Samsung apunta a convertir la inteligencia artificial (IA) en el núcleo de su estrategia empresarial, con el objetivo de democratizar su uso. La compañía apuesta por integrar IA generativa avanzada en su ecosistema Galaxy.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
