Samara Montero confiesa: Efraín Ruales fue su «primer amor»

Samara Montero, la actriz ecuatoriana que ahora se desenvuelve en México, confesó que tuvo un romance con el inolvidable Efraín Ruales. Sí, la mismísima Samara, conocida por Tres Familias, y el presentador asesinado en 2021. Todo comenzó hace años en Guayaquil, durante las grabaciones de la serie, entre los sets y un viaje a Miami. El amor no avisa, y esta historia, aunque corta, dejó huella en su vida.

Samara Montero acaba de soltar una bomba que tiene a todos hablando. En una entrevista súper emotiva en el canal de YouTube Cocinemos con Mariela, con Mariela Viteri al mando, la actriz abrió su corazón como nunca antes. Habló de Efraín Ruales, el presentador que conquistó a Ecuador y que, según ella, también le robó el corazón. “Me enamoré, fue mi primer amor… mi primer novio”, dijo Samara, con esa vibra nostálgica. Todo empezó en 2017, cuando ambos coincidieron en la serie Tres Familias. Ella tenía 21 años, y entre escenas surgió la chispa.

La relación no fue de esas eternas, ojo. Duró unos ocho meses de conocerse y apenas un mes como pareja oficial. Incluso se fueron juntos a Miami, pero al volver, las cosas se enfriaron. “Yo creo que él finalizó las cosas porque ya estaba conociéndola a ella, y yo me estaba internacionalizando”, explicó Samara, refiriéndose a Alejandra Jaramillo, la última pareja conocida de Efraín. Pero que quede claro: ella asegura que no hubo cruce de caminos. “Ellos eran tal para cual, y eso me gustó”, afirmó, dejando en paz cualquier rumor de drama.

Un golpe duro de superar

El 27 de enero de 2021, cuando Efraín fue asesinado en Guayaquil, Samara estaba en Quito trabajando con Enchufe TV. “Pensé que podía ser una broma”, confesó, todavía con la voz quebrada. El shock fue tan fuerte que, desde México, donde vivía, cayó en una depresión fuerte. “No podía levantarme de la cama ni cepillarme los dientes”, admitió. Tuvo que buscar ayuda profesional para salir del hoyo. Ese dolor, dice, fue lo que la llevó a publicar aquel video en redes en 2024, donde insinuaba su pasado con él. No era para armar lío, sino para sanar. “Era una persona que amaba y amo todavía”, soltó, y se nos hizo un nudo en la garganta.

El video no pasó desapercibido. Pablo Ruales, hermano de Efraín, mostró su molestia en redes, y Samara reaccionó sorprendida. “Nos conocemos, y creo que se puede hablar”, dijo, dejando la puerta abierta a un café aclaratorio. En X, el público se dividió: “Samara siendo real, qué lindo homenaje”, escribió un internauta, mientras otros replicaron: “¿Era necesario esto ahora?”. Sea como sea, ella está en otra. “Tengo una tranquilidad que nadie me puede quitar”, aseguró, cerrando ese capítulo con fuerza.

Admiración por “La Caramelo”

Y no se fue sin hablar de Alejandra Jaramillo. “La conocí en Ecuavisa, me pareció linda. Tiene una fuerza interna muy bonita”, dijo Samara. “Migrar con familia es jodido, y ella lo hizo. Eso como mujer se lo aplaudo”. Un guiño sororo que le suma puntos. Hoy, Samara sigue brillando en México, pero esta confesión nos recuerda que el primer amor, aunque pase el tiempo, siempre deja marca.

Sin embargo, no sabemos si estos son todos los detalles que brindarán Samara Montero sobre su fugaz relación con el fallecido presentador. Y es que en el título del video Cocinando con Mariela, asegura que esta es la primera parte de la entrevista. Estaremos atentos a la próxima entrega para ver si confiesa algo más de esta relación.